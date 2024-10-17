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В России выросло число организованных авиатуристов

В этом году количество организованных туристов на внутрироссийских авиарейсах достигнет 10 млн человек. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Эксперты отмечают, что сотрудничество авиакомпаний и туроператоров взаимовыгодно, поэтому его объемы увеличиваются.

В России выросло число организованных авиатуристов
© globallookpress.com

Организованным туристам услуги обходятся в среднем на 20% дешевле, чем при самостоятельных путешествиях. Кроме того, сокращение числа международных авиарейсов положительно сказалось на перелетах по России.

Отдых в России
Российский союз туриндустрии