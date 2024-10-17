В Бузулукском бору появится новый туристический маршрут «Сказочный борок»

В дирекции нацпарка сообщили, что закончили расчистку будущего нового маршрута «Сказочный борок».

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Лесничие также завершили укладку бревен по краям тропы.

«Такие навигационные бордюры помогут не сбиться с пути и обозначат границы, которые не стоит пересекать, чтобы сберечь лес вокруг от вытаптывания», - отметили в дирекции нацпарка.

Трехкилометровый маршрут «Сказочный борок» проложен в урочище Борок. Здесь туристы смогут увидеть лишайниковый бор - сосновый лес, растущий на покрытой ягелем почве. Сообщается, что маршрут будет готов к ноябрю.