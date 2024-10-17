В Екатеринбурге издали карту старинных деревянных домов

"Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие" - так назвали авторы, преподаватели и студенты Гуманитарного университета, новую городскую туристическую карту.

На план города нанесены 30 особняков конца XIX - начала XX веков, сгруппированные в три маршрута по принципу близости строений одного от другого, чтобы пешеходу было удобно знакомиться с ними, оказавшись в той или иной точке центра мегаполиса (где, собственно, и сосредоточено наследие деревянного зодчества старого Екатеринбурга).

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Если знать, что в начале прошлого века на территории столицы Среднего Урала располагались тысячи небольших жилых домов и целые усадьбы, при строительстве которых использовалось дерево, то уцелевшие на сегодня четыре десятка строений - это, конечно, мизер. Сохранились лишь те дома, уничтожить которые не хватило духа: объекты культурного наследия - крупные особняки в русском стиле и стиле модерн. Они дают прекрасное и довольно полное представление о деревянном Екатеринбурге, его красоте.

"Мы хотели бы, чтобы люди знали свой город, - говорит один из авторов идеи, журналист и преподаватель университета Наталья Подкорытова. - Мы годами пробегаем мимо этих зданий и не замечаем их. Вроде бы знаем, как они выглядят, а вроде и нет. Хотелось бы, чтобы, проходя по маршруту, человек наконец увидел этих незнакомых знакомцев, остановился последовательно у нескольких домов, увидел все это в объеме - и осознал, насколько в свое время в Екатеринбурге была прекрасная деревянная архитектура! Она - знак того времени, как конструктивизм - знак другого, пришедшего следом. Это первое. И второе: за каждым домом - своя история. Она связана с историями и судьбами людей, которые строили дом, жили в нем. Они неразрывны. Город - это не просто набор строений - красивых или не очень, тех или иных времен - это истории их обитателей. Это делает город живым".

Чтобы воплотить карту, не только отражающую облик, но и создающую образ времени деревянного Екатеринбурга, преподаватели и студенты университета собрали сведения о владельцах домов и записали аудиогид: наводишь смартфон на QR-код и слушаешь историю жизни человека. Приятно, что в создании аудиогида участвовала наша коллега - известный екатеринбургский журналист Ольга Медведева, долгое время работавшая на радио и телевидении, а в последнее время - в филиале "Российской газеты" в Екатеринбурге.