В Татарстане обсудили создание круглогодичного курорта «Казань Марина»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов обсудили реализацию инвестпроекта «Казань Марина».

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В частности, рассматривалась подготовка проектной документации и задачи по строительству инфраструктуры.

Как заявил Суханов, курорт позволит раскрыть потенциал Куйбышевского водохранилища.

Ранее сообщалось, что новый научно-популярный туристический маршрут под названием «Музейная линия Менделеева» свяжет Тюменскую область и Татарстан. Он пройдёт между Тобольском и Менделеевском.