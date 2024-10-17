В Татарстане обсудили создание круглогодичного курорта «Казань Марина»
Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов обсудили реализацию инвестпроекта «Казань Марина».
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
В частности, рассматривалась подготовка проектной документации и задачи по строительству инфраструктуры.
Как заявил Суханов, курорт позволит раскрыть потенциал Куйбышевского водохранилища.
Ранее сообщалось, что новый научно-популярный туристический маршрут под названием «Музейная линия Менделеева» свяжет Тюменскую область и Татарстан. Он пройдёт между Тобольском и Менделеевском.