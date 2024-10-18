Турпоток на курорте «Архыз» увеличится на 30% с открытием аэропорта

Минимум на 30% вырастет турпоток на курорте «Архыз» после открытия первого в Карачаево-Черкесии аэропорта.

«Мы считали, что минимум на 30% туристический поток будет увеличен. Сейчас есть уже некоторые данные, дорога займет в пути один час двенадцать минут, 89 км от курорта „Архыз“. Время в три раза будет сокращено [по сравнению с дорогой из аэропорта Минеральных Вод или Ставрополя] и туристам станет удобнее добираться на курорт», — рассказал на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» генеральный директор «Архыза» Роман Киранчук.

По его словам, туристы реагируют на доступность, на транспортную логистику, и это приведет к увеличению туристического потока. «Мы прогнозируем к 2029 году с запуском первых воздушных сообщений до 1,7 миллиона туристов в год», — добавил спикер.

Он также уточнил, что с первого января 2024 года Всесезонный курорт «Архыз» посетило уже более 880 тысяч туристов. Этот показатель выше прошлогоднего на 10%.

«В прошлом году на курорте действовало всего три сервиса: это конные прогулки, прокат квадроциклов и часть экологических маршрутов. В 2024 году более 16 новых сервисов открыто. Это и ферма альпак, и лазертаг, веревочный парк, прогулки с гидами-инструкторами, полеты на воздушном шаре», — добавил гендиректор курорта.

«Архыз» - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и восемь канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. С января по август 2024 года курорт посетили более 815 тысяч человек, до конца года он планирует принять свыше одного миллиона туристов.