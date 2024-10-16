Зарубежным авиакомпаниям предложили летать по российским внутренним маршрутам

Министерство транспорта РФ предложило некоторым дружественным странам разрешить их авиакомпаниям выполнять каботажные авиаперевозки. То есть летать из одного российского аэропорта в другой. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Роман Старовойт.

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Он отметил, что сейчас наблюдается общемировая нехватка пассажирских самолетов. Так, «сотни самолетов Airbus стоят на приколе в зарубежных авиакомпаниях» из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney. Что касается Boeing, то здесь до сих пор есть вопросы к качеству новых бортов. Поэтому каботаж видится вполне разумным решением в нынешних условиях.

В качестве примера он привел Казахстан, где в этом году авиационная подвижность выросла на 35%. Однако ответа от авиавластей республики пока нет:

«Коллеги думают».

Впрочем, некоторые эксперты называют такой подход худшим из возможных. По мнению руководителя аналитического центра Федерального государственного унитарного предприятия Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) Федора Борисова, в период санкционного давления и отсрочек поставок отечественных самолетов необходимо привлекать госструктуры для закупок зарубежной авиатехники на вторичном рынке.

Дефицит бортов действительно можно «перекрыть» каботажем, однако это повлечет за собой существенные финансовые потери: «из национальной экономики вымывается всё». Он также добавил, что такие решения нужно принимать в крайних случаях, когда остальные возможности уже исчерпаны.