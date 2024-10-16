$97.26+0.24106.08+0.41
Почта

Минтранс предложил авиакомпаниям дружественных стран летать по российским внутренним маршрутам

Министерство транспорта РФ предложило некоторым дружественным странам разрешить их авиакомпаниям выполнять каботажные авиаперевозки. То есть летать из одного российского аэропорта в другой. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Роман Старовойт.

Зарубежным авиакомпаниям предложили летать по российским внутренним маршрутам
© tourdom.ru

Он отметил, что сейчас наблюдается общемировая нехватка пассажирских самолетов. Так, «сотни самолетов Airbus стоят на приколе в зарубежных авиакомпаниях» из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney. Что касается Boeing, то здесь до сих пор есть вопросы к качеству новых бортов. Поэтому каботаж видится вполне разумным решением в нынешних условиях.

В качестве примера он привел Казахстан, где в этом году авиационная подвижность выросла на 35%. Однако ответа от авиавластей республики пока нет:

«Коллеги думают».

Впрочем, некоторые эксперты называют такой подход худшим из возможных. По мнению руководителя аналитического центра Федерального государственного унитарного предприятия Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) Федора Борисова, в период санкционного давления и отсрочек поставок отечественных самолетов необходимо привлекать госструктуры для закупок зарубежной авиатехники на вторичном рынке.

Дефицит бортов действительно можно «перекрыть» каботажем, однако это повлечет за собой существенные финансовые потери: «из национальной экономики вымывается всё». Он также добавил, что такие решения нужно принимать в крайних случаях, когда остальные возможности уже исчерпаны.

Отдых в России
Федор Борисов
Роман Старовойт
Минтранс РФ
Boeing