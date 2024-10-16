Туристов предупредили об угрожающей Сочи опасности

В Сочи ожидаются сильные дожди и грозы. Об угрожающей курортному городу опасности россиян предупредили в местной администрации.

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По данным синоптиков, утром и днем 17 октября на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» прогнозируются ливни и грозы. В связи с этим жителям и гостям курорта посоветовали не оставлять машины под деревьями и неукрепленными конструкциями, а также воздержаться от отдыха у воды.

«Все службы курорта работают в усиленном режиме», — заявили в мэрии. Отмечается, что ситуацию контролирует оперативный штаб.

Предстоящей зимой россияне массово поедут в Сочи. Бронирование путевок на горнолыжные курорты этого города составляет 74 процента, на втором месте по популярности — Шерегеш.