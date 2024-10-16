С сайта Accor исчезла возможность бронирования российских отелей

14 октября в России неожиданно прекратила работу программа лояльности гостиничной группы Accor. Некоторые отели, входящие в сеть, были поставлены перед фактом, другим компания вообще ничего не сообщила. В результате гостиницы не смогли уведомить своих клиентов заранее.

© tourdom.ru

Информацию тг-каналов подтверждают данные официального сайта. При попытке забронировать какой-либо отель в Москве и других городах РФ система выдает сообщение: варианты размещения по вашему запросу не найдены.

Редакция TourDom.ru направила запрос в компанию Accor, однако в настоящий момент ответ пока не поступил. Поэтому публикуем мнения экспертов.

Что изменится для российских отелей?

Отели продолжат работу, но многое будет зависеть от конкретных условий лицензионного соглашения. Отели, работающие под одним из брендов сети, могут отказаться от него в свете последних событий.

Если гостиница продолжит использование бренда, ей будут доступны его технологии и стандарты, но уже в усеченном виде, без программы лояльности.

«Тот же “Бургеркинг” нормально работает в России по лицензионному соглашению», – привел пример гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин. «Есть позиция собственника и позиция бренда. И уже исходя из них развиваются события. Но для потребителя в любом случае ничего критичного не произойдет», – уверен эксперт.

Что изменится для туристов?

Туристы смогут заказывать номера в гостиницах на территории РФ на российском сайте accor.ru. Но доступа к личному кабинету сети на этом ресурсе нет – пользователям придется регистрироваться заново. А значит, списывать накопленные ранее ночи и баллы россияне не смогут, новые баллы тоже не будут начисляться.

«О плюшках в виде улучшенных категорий номеров, бесплатных завтраков и поздних выездов можно будет забыть», – сетуют туристы в соцсетях.

Впрочем, отели, заинтересованные в клиентах, предлагают собственные программы лояльности.

«Как только начались санкционные режимы, отельеры поняли, что “рэдиссоны” и “хилтоны” могут уйти. Поэтому многие создали альтернативные бонусные проекты», – отметил Сергей Толчин.

Каковы последствия для Accor?

Специалисты в гостиничной сфере считают, что причины такого решения международной сети могут быть разными.

«Например, возникли технические сложности с проведением транзакций», – предположил Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.

Отмена программы лояльности для российских отелей может ударить по репутации Accor в долгосрочной перспективе, уверены участники рынка. Восстановить доверие клиентов компании будет крайне сложно.

В феврале сочинский отель Radisson Blu Resort & Congress Centre 5* отказался от международного бренда после того, как его программа лояльности стала недоступной в России. Специалисты считают, что такой вариант развития событий возможен и с российскими гостиницами семейства Accor.