Около пяти миллионов иностранных туристов посетят РФ в 2024 году

Около 5 млн иностранных туристов посетят Россию по итогам 2024 года, с мая по август въездной турпоток вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"Россия открыта для гостей из других стран. И в этом летнем сезоне мы приняли в 1,5 раза больше иностранцев, чем в 2023. Только за июль и август Россию посетили порядка 1 млн туристов. Ожидаем по итогам года около 5 млн", - сказал он.

Кроме Москвы и Петербурга хорошую динамику приема иностранных туристов показывают Приморский, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Карелия и Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Иркутская области.

Вице-премьер напомнил, что МИД в прошлом году возобновил выдачу иностранцам электронных виз в РФ, что положительно сказалось на въездном туризме. По таким визам в сезон с мая по сентябрь Россию посетили 306 тыс. иностранцев. Наибольшим спросом в летний сезон поездки в Россию пользовались у граждан Китая, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Ирана, а также Кувейта, Бахрейна и Омана. Еще полмиллиона туристов из Китая и Ирана побывали в РФ в рамках групповых безвизовых обменов.

По словам Чернышенко, росту въездного турпотока способствует активное продвижение национального туристического продукта за рубежом. В частности, с 2024 года запущена маркетинговая стратегия и единый бренд "Открой Россию". Соответствующая работа ведется с Китаем, Индией и странами Персидского залива. Кроме того, для развития авиасообщения с дружественными странами летом были запущены 20 дополнительных маршрутов.