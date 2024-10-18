Курорт «Архыз» анонсировал новогоднюю программу

В предстоящие новогодние каникулы на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии проведут фестиваль электронной музыки. В администрации туркомплекса отмечают, что мест в гостиницах на время праздников почти не осталось.

«Среди горнолыжных курортов (под управление группы Мантера, — Ред.) наиболее востребованы Курорт Красная Поляна и Всесезонный курорт „Архыз“. Высокий спрос приводит к тому, что уже сейчас, например, на Архызе, практически не осталось свободных номеров: по состоянию на середину октября отели курорта забронированы более чем на 75% на все новогодние праздники», — сообщил генеральный директор Группы Мантера Вадим Трукшин.

В Mantera Group отмечают, что интерес к новогодним предложениям на курортах сохраняется на высоком уровне, в том числе, благодаря активности самих резидентов, которые разрабатывающих для своих гостей новые развлекательные программы каждый год.

В частности, 30 декабря на курорте «Архыз» откроется фестиваль электронной музыки TEXNOTAU. В течение четырех дней на станциях «Союз» на северном склоне и «Млечный путь» на южном будут проходить вечеринки, live-выступления и аудиовизуальные перфомансы с участием лучших представителей российской и европейской electro dance музыки. Фестиваль планируется сделать ежегодным.

Непосредственно Новый год на курорте будут встречать на центральной площади.