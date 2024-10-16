«Россия» планирует взыскать убытки с устроившего драку авиадебошира

Авиакомпания «Россия» планирует взыскать убытки с авиадебошира, который в понедельник устроил массовую драку во время полета и сорвал рейс FV6220 из Анадыря в Москву. Борт пришлось посадить в Красноярске, чтобы сдать буйного мужчину в полицию.

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«Мы сейчас считаем прямые убытки. Потом будет рассматриваться вопрос о взыскании их с деструктивного пассажира», – рассказали TourDom.ru в пресс-службе перевозчика.

Кроме того, стало известно, что авиадебоширом оказался бортпроводник-инструктор «Чукотавиа». Несмотря на свою принадлежность к авиации, в полете уважения к коллегам он не проявил. Во время рейса мужчина пил алкоголь, громко выражался матом, а потом читал стихи Александра Пушкина. Но когда его попытались успокоить, устроил массовую драку на борту Boeing 777.

Сейчас действия авиадебошира квалифицируются по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до 5 лет.

Отметим, что среди читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома» оказались пассажиры этого рейса. Они любовь к поэзии хулигана не оценили, так как из-за вынужденной посадки в Красноярске дорога домой очень затянулась.