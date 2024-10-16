Стали известны подробности реконструкции аэропорта Ставрополя

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ставрополя начнут в следующем году. После реконструкции авиакомплекс сможет принимать самолеты в круглосуточном режиме.

«С 2025 года предполагается начало реконструкции ВПП аэропорта города Ставрополя. Это позволит увеличить географию полетов, но и самое главное — перейти на круглосуточный режим работы аэропорта», — сообщил журналистам министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.

По его словам, в декабре будет открыт новый терминал аэропорта. К нему будет прилегать новая привокзальная площадь. Кроме того, в ближайшее время планируется изменить подъездные дороги.

«Дано поручение губернатора о создании новой въездной группы к аэропорту Ставрополя. Ранее на въезд было две полосы. В новом формате будет шесть полос. Старая въездная группа будет полностью задействована на выезд автотранспорта», — сказал он.

На территории аэропорта также планируют построить автостанцию.

«Строительство автостанции планируется в 2025 году. Она позволит завести к аэропорту Ставрополя не только маршруты из города, но и межмуниципальные, межсубъектовые маршруты. Это нужно, чтобы пассажиры без пересадок попадали на территорию аэропорта», — добавил он.

На данный момент в аэропорт следует один маршрут. Автобусы двигаются каждые 60 минут с 6:00 до 20:00.

В июле со ссылкой на данные регионального правительства сообщалось о том, что вице-премьер РФ Александр Новак поддержал проект обновления аэродромной инфраструктуры в аэропорту Ставрополя. Правительство РФ рассматривает возможность включения аэропорта в программу реконструкции в рамках нового нацпроекта. Стоимость реконструкции аэродромной инфраструктуры оценивается в 5,7 миллиарда рублей.

В аэропорту Ставрополя построен новый терминал стоимостью 3,4 миллиарда рублей. Это современное здание внутренних воздушных линий площадью 5,9 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрены новая система обработки багажа и телетрапы. Также установлены новейшие системы навигации, которые существенно снизят зависимость работы аэропорта от погодных условий. Прежний терминал намерены реконструировать после ввода нового терминала. После обновления туда планируют перевести международные рейсы.

Пассажиропоток аэропорта Ставрополя по итогам 2023 года составил 549 тыс. пассажиров, увеличившись на 5% по сравнению с 2022 годом.