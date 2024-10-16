На Ямале путешественников просят информировать МЧС о турмаршрутах
Туристов просят оповещать МЧС о маршрутах путешествий. С каждым годом в регион приезжает все больше желающих увидеть Северное сияние или прогуляться о горам Полярного Урала.
Всего с начала года на Ямале официально было зарегистрировано 107 туристических групп из 992 человек. Как сообщили «Ямал 1» в главке МЧС, среди путешественников также были 352 ребенка и 12 иностранцев.
Все зарегистрированные туристы от начала и до конца маршрутов были под контролем ямальских спасателей. Происшествий не зарегистрировано, – подчеркнули в ведомстве.
Жителей и гостей округа просят обязательно оставлять данные о походе на сайте МЧС. Сделать это необходимо за 10 дней до выхода на маршрут.