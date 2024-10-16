Сальдо: Херсонская область получит 509 млн рублей на модернизацию туризма в 2024-2025 годах

Херсонская область в 2024-2025 годах получит 509 млн рублей на модернизацию туристической инфраструктуры, включая строительство дорог и развитие агропромышленных зон, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

«Хочу отметить, что для успеха сферы гостеприимства нужно комплексно развивать область: строить качественные дороги, продвигать эксклюзивную продукцию местных производителей, благоустраивать города», – отметил Сальдо.

В рамках форума «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России», который прошел в Ялте, херсонская делегация представила потенциал региона. Представители министерства курортов и туризма приняли участие в круглом столе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, где обсуждались вопросы регулирования отрасли.

Министр курортов и туризма Херсонской области Сергей Запускалов подчеркнул необходимость синхронизации развития туристической инфраструктуры с созданием агропромышленных кластеров, таких как сады и фермы. Это обеспечит туристов местной продукцией и повысит конкурентоспособность региона.

Итоги форума подтвердили важность новых законодательных инициатив и участия Херсонской области в программах мастер-планирования.