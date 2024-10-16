«Пещеру вечной мерзлоты» в Железноводске закроют для туристов

В Железноводске туристам запретят посещать «Пещеру вечной мерзлоты». Это необходимо, чтобы сохранить уникальный объект от загрязнения.

«Туристический объект „Пещера вечной мерзлоты“ находится на особо охраняемой природной территории государственного природного заказника краевого значения „Бештаугорский“ и является памятником природы краевого значения. Чтобы сохранить природный заказник, было принято решение провести комплекс мер, направленных на его охрану, а в целях сохранения популяции летучих мышей и недопустимости загрязнения памятника природы, ограничить доступ в штольню горы Развалка путем установки заградительной решетки в глубине штольни на расстоянии 20 метров от входа», — сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Железноводска.

Отмечается, что к на состояние пещеры негативно влияют ландшафтные и лесные пожары, стихийная рекреационная нагрузка и незаконная охота. Кроме того, на территории памятника природы вытаптывается травянистая растительность и накапливаются бытовые отходы.

«Воздействовать на людей разговорами не удалось и пришлось прибегать к серьезным решениям», — отмечает глава города Евгений Бакулин, его слова приводит пресс-служба.

Как сообщается на сайте городской администрации, «Пещера вечной мерзлоты» - природная достопримечательность, включенная в список «Чудес Ставрополья». В пещере в летний зной прохладно, а зимой температура не опускается ниже нуля.