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«Пещеру вечной мерзлоты» в Железноводске закроют для туристов

В Железноводске туристам запретят посещать «Пещеру вечной мерзлоты». Это необходимо, чтобы сохранить уникальный объект от загрязнения.

«Пещеру вечной мерзлоты» в Железноводске закроют для туристов
© «Это Кавказ»

«Туристический объект „Пещера вечной мерзлоты“ находится на особо охраняемой природной территории государственного природного заказника краевого значения „Бештаугорский“ и является памятником природы краевого значения. Чтобы сохранить природный заказник, было принято решение провести комплекс мер, направленных на его охрану, а в целях сохранения популяции летучих мышей и недопустимости загрязнения памятника природы, ограничить доступ в штольню горы Развалка путем установки заградительной решетки в глубине штольни на расстоянии 20 метров от входа», — сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Железноводска.

Отмечается, что к на состояние пещеры негативно влияют ландшафтные и лесные пожары, стихийная рекреационная нагрузка и незаконная охота. Кроме того, на территории памятника природы вытаптывается травянистая растительность и накапливаются бытовые отходы.

«Воздействовать на людей разговорами не удалось и пришлось прибегать к серьезным решениям», — отмечает глава города Евгений Бакулин, его слова приводит пресс-служба.

Как сообщается на сайте городской администрации, «Пещера вечной мерзлоты» - природная достопримечательность, включенная в список «Чудес Ставрополья». В пещере в летний зной прохладно, а зимой температура не опускается ниже нуля.

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Евгений Бакулин