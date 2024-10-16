Топ-5 фотолокаций Северного Кавказа от известного тревел-блогера

У фотографа и путешественника Романа Кокорина больше 500 тысяч подписчиков в соцсетях. Проект «Заметки Южанина» начинался как хобби, но за пять лет перерос для блогера в полноценную работу. Роман уволился из офиса, где занимался морской логистикой, и с головой ушел в туризм.

© «Это Кавказ»

Роману 34 года, на протяжении семи лет он изучает юг России и делает красочные фото и видео природы. Рассказывает подписчикам об интересных локациях, дает тревел-рекомендации и просто радует красотой в ленте.

— Путешествовать хотелось всегда, но финансовые возможности не позволяли ездить в дальние страны. Поэтому я заинтересовался тем, что находится вокруг меня, теми локациями, куда можно съездить на один-два дня. Я начал с Краснодарского края и уже после первых поездок понял, насколько красивы места, которые находятся рядом. И они, на мой взгляд, совершенно незаслуженно обделены вниманием. Мне очень захотелось об этом всем рассказывать, — вспоминает Роман.

Сначала Роман снимал на телефон, потом приобрел хорошую технику и обучился фотографии. Появление его блога в сети совпало с началом бума внутреннего туризма в России, который случился после пандемии. Аккаунт активно рос по количеству подписчиков, и блогер стал расширять географию. Теперь в его постах часто появляется Северный Кавказ.

Мы попросили опытного путешественника назвать его топ-5 мест на Северном Кавказе. Ехать в эти места советуем именно за красивыми кадрами: рейтинг во многом основан на «пейзажности» и фотогеничности локаций.

1. Домбай. Самая живописная канатная дорога

Испытываю огромную любовь к Карачаево-Черкесии. На первое место среди всех локаций Кавказа я всегда ставлю Домбай. Во-первых, у него уникальное расположение. Поселок находится прямо у подножья очень высоких гор, вокруг четырехтысячники, он зажат ими со всех сторон. Поэтому там ощущается вся грандиозность природы!

В Домбае есть возможность наблюдать величие кавказских вершин с обзором 360 градусов. Так что, по моему мнению, там самая живописная канатная дорога из всех, что есть на Кавказе. Нигде больше нет таких фантастических видов, которые открываются как по дороге из кабинки, так и на самой вершине горы Мусса-Ачитара.

А еще Домбай удачно расположен с точки зрения концентрации различных видов достопримечательностей. Есть локации, доступные на автомобиле, например, горное озеро Туманлы-Кель, водопады Алибек, Чертова мельница и Чухурские водопады в долине реки Домбай-Ульген.

В этом районе красивейшие реки, невероятные, живописные сами по себе. Например, река Уллу-Муруджи прямо у трассы на Домбай. Если есть возможность отходить более сложный трекинг, то советую Бадукские озера.

Важно, что в поселке есть вся инфраструктура, чтобы жить комфортно.

2. Джилы-Су. Самая красивая автомобильная дорога в России

Самое высокогорное асфальтированное шоссе в России — дорога на Джилы-Су. Это 40 километров безумного удовольствия. Плюс, естественно, если хорошая погода, еще и невероятный вид на Эльбрус.

Само урочище Джилы-Су тоже очень интересное. Три грандиозных водопада, каждый из которых просто поражает своей мощью и масштабами.

Там также очень красивые виды, можно прогуляться до Поляны Эммануэля, где в июне цветут красивейшие лютиковые на фоне Эльбруса. Здесь есть возможность пообщаться с сусликами — они только формально дикие, а по факту совершенно ручные.

В Джилы-Су стоит провести несколько дней, посетить нарзанные ванны. Оттуда еще стартуют более сложные маршруты — на озеро Бирджалы, например. То есть это само по себе место очень интересное, насыщенное впечатлениями.

3. Бермамыт. Аризонские пейзажи

На третье место поставим плато Бермамыт. Здесь фантастическая смотровая на Эльбрус, огромные отвесные скалы, обрывы в несколько сотен метров. Когда подходишь к краю, открывается шикарная перспектива во все стороны — не только на Эльбрус, но и на соседние горы.

И там за счет выветривания довольно интересная форма окружающих скал. Они фактурные, фотогеничные, напоминают североамериканские пейзажи, как из фильмов про какую-нибудь Аризону. Нетипичная локация, где можно наблюдать красоту с обзором 360 градусов.

4. Мехтеген. Гора как средневековый замок

В Верхней Балкарии расположен Мехтеген. Это фантастическая гора, напоминающая средневековый замок, который возвышается над изумрудно-зелеными лугами. Это такая куэста (с исп. cuesta — откос, косогор, склон горы. — Ред.), которая из-за своего расположения выглядит очень «пейзажно».

5. Чох. Пейзажи Шри-Ланки в Дагестане

Как фотограф, конечно, назову еще Чохские террасы. Они мне просто взорвали мозг и поразили до глубины души! То есть в принципе из всего Дагестана это место произвело самое большое впечатление. Особенно если приехать в мае-июне, когда террасы изумрудно-зеленого цвета. Совершенно нетипично для Кавказа, для России. Ассоциации возникают со Шри-Ланкой или с Вьетнамом, с их знаменитыми многоярусными рисовыми террасами. Здесь тоже эти пасущиеся коровки на террасах, одиноко стоящие деревья, фантастика!

И само село Чох — очень колоритное место. Наверное, пример такой редкой ситуации, когда достаточно цельно историческая застройка сохранилась.

Там есть большое имение конца XIX века, где можно, например, снять комнату и провести ночь. В доме очень много исторических деталей: дверей, резьбы, украшений.

Ты вот гуляешь по селу и постоянно подмечаешь какие-то элементы, предметы старины. Классная атмосфера. Плюс оно находится на возвышенности. Можно на любой улице свернуть — и перед внезапно тобой открывается вид на какую-нибудь гору или на ущелье. Все очень аутентично!