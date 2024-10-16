Мурманские отели бронируют за полгода ради северного сияния

Интерес путешественников к северному сиянию в этом году вырос более чем на 20 %. Чаще всего за зрелищем едут в Кольское Заполярье, выяснили эксперты.

«Арктические регионы, включая Мурманскую и Архангельскую область, показывают рост спроса на 15–20 %. Туристы едут сюда в надежде поймать самые мощные сияния», – пишут СМИ со ссылкой на экспертов.

Бронировать номера в отелях Мурманской области начинают почти за полгода до поездки, рассказывает «Российская газета». Уточняется, что 2025 год – пик одиннадцатилетнего солнечного цикла, а значит можно поймать особенно мощные сияния.

Кольское Заполярье привлекает туристов, поскольку находится недалеко от Москвы и Петербурга. До области можно добраться всего пару часов. Кроме того, в регионе есть множество занятий для туристов в летний и зимний периоды.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что туристы из Китая отправились в Кольское Заполярье ради зачатия под северным сиянием.