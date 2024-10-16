Туристы через прокуратуру требуют добавить вагон-ресторан в поезд до Анапы

Туристы требуют у Федеральной пассажирской компании добавить в южный поезд вагон-ресторан. В августе мать и ребенок двое суток ехали из Кирова в Анапу в составе, где его не было. Пассажирам пришлось нелегко из-за отсутствия возможности полноценного питания в пути.

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После некомфортного путешествия женщина пожаловалась в транспортную прокуратуру. Надзорный орган провел проверку и решил, что жалобы пассажиров не безосновательны. По итогам мероприятия перевозчика оштрафовали на 11 тыс. руб. за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Однако денежным взысканием дело не обойдется – теперь транспортный прокурор через суд требует, чтобы ФПК включила вагон-ресторан в состав пассажирского поезда. Отметим, что проблема в данном поезде не единична. Туристы часто сталкиваются с отсутствием такого подвижного состава, но узнают об этом уже после посадки.

Ранее TourDom.ru писал, что за поездку с юга без кондиционера туристам выплатят по 10 тыс. руб.