Где российские туристы дольше всего отдыхали в бархатный сезон

Специалисты провели исследование туррынка и выяснили, какие города пользовались популярностью у россиян в бархатный сезон. Самые продолжительные отельные бронирования были в Лазаревском (средняя длительность — пять дней) и Анапе (четыре дня).

На третьем месте по популярности оказался Петропавловск-Камчатский, где россияне бронировали отели примерно на три дня, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Также в среднем по три дня туристы проводили в Кисловодске, Адлере, Калининграде, Ессентуках и Терсколе. В среднем на два дня россияне ездили во Владивосток и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось о популярных зарубежных направлениях, которые пользовались повышенным спросом у российских туристов в период с сентября по октябрь 2024 года.