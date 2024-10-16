Объем курортного сбора на Кубани вырос на 12%

За девять месяцев этого года объем курортного сбора в Краснодарском крае вырос на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 444 млн рублей.

© Кубань-Информ

Лидерами среди муниципалитетов стали Сочи, Геленджик и Анапа. По итогам года регион рассчитывает получить в бюджет более 748 млн рублей в качестве сборов с туристов.

В этом году от уплаты курортного сбора отказались 116 человек – это в два раза меньше, чем годом ранее. Иногда отказы связаны с тем, что туристы забывают дома документы, дающие право не оплачивать сбор, пишет РБК Краснодар.

Напомним, жители Курской области не будут платить курортный сбор на Кубани. Депутаты ЗСК согласовали решение губернатора региона.

Добавим, рекордные 19 миллионов туристов готовятся принять курорты края в 2024 году. В регионе уже отдохнули более 17 млн человек