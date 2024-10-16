На развитие туризма в Красноярском крае на 2025 год заложили миллионы рублей

Около 150 млн рублей заложены в проекте бюджета Красноярского края на 2025 год на развитие туристической инфраструктуры региона. На средства планируют благоустроить объекты в селе Барабаново, где находится старейший из сохранившихся деревянных храмов в крае, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

"Предусмотрено развитие туристской инфраструктуры и повышение уровня ее комфортности в 2025-2027 годах в сумме 150 млн рублей ежегодно. В рамках мероприятия в 2025 году предусмотрено проведение третьего этапа благоустройства территории двух создаваемых знаковых туристических мест в с. Барабаново Емельяновского района и с. Парная Шарыповского муниципального округа", - говорится в документе.

Также средства будут выделены на устройство лестницы на территории Манской петли, создание трех санитарных узлов на территории Красноярского края.

По данным краевого агентства по туризму, на 2024 году на туристическую инфраструктуру и повышение уровня ее комфорта также было выделено 150 млн рублей.

В деревне Барабаново находится деревянная церковь Параскевы Пятницы. Она была построена в 1857 году. В советское время церковь была передана под склад зерна, а затем заброшена. Церковь отнесена к памятникам архитектуры и считается шедевром деревянного зодчества. Село Парная стоит на берегу живописного озера на западе Красноярского края. Здесь находится пляжная зона.