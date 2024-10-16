В Забайкальском крае началась работа над созданием вертолетного маршрута в живописную тайгу региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Агентства по туризму края.

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В частности, планируется создать вертолетный маршрут в Красночикойский район, который известен своими живописными ландшафтами, неисхоженной тайгой и нетронутой природой.

Для оценки возможности развития туристического направления сотрудники региональных Минэкономразвития и Агентства по туризму провели двухдневную экспедицию. Полет от Читы до Чикоя занимает примерно 2,5 часа.

О сроках создания нового маршрута пока информации нет.