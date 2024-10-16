В Тюмени обустроят городской пляж более чем за 10 млн рублей

В Тюмени городская администрация объявила о поиске подрядной организации, которая займется устройством общественного пляжа в районе озера Круглое. Об этом сообщается на сайте «ЕИС Закупки».

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Начальная стоимость контракта — 10,1 млн рублей. Организация должна будет расчистить территорию для пляжа от кустарников, вывезти мусор, убрать верхний слой грунта, произвести отсыпку песка, а также обустроить дороги со стороны кампуса и со стороны ГИМс шириной 6,5 метра.

УралПолитRu отмечает, что заявку на участие в аукционе можно подать до 23 октября. Итоги подведут 25 октября.