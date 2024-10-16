Девушка рассказала о невероятном путешествии на Камчатку

Камчатка — мечта многих. Ее открыточные, инопланетные виды и просторы в Сети видел каждый, а вживую — только самые отважные туристы. Вероятно, многих от поездки отделяет не только цена вопроса, но и длительность поездки. А зря.

© В городе N

Редакция ИА «В городе N» готова развенчать мифы и поделиться полезными советами о том, как увидеть около 60 медведей, несколько вулканов, покататься по степи на лошадях на краю России... И все это — за 100 тысяч рублей. Нижегородка Екатерина откровенно и честно рассказала о масштабном путешествии.

Далее публикуем рассказ от первого лица.

Полет в будущее

Я начала просматривать билеты, изучать их стоимость, а также варианты пути примерно за год до поездки. Параллельно с этим мониторила, какие авиакомпании летают на Камчатку, чтобы взять билеты напрямую у перевозчика, не через агрегаторы. А месяцев за восемь до даты отпуска приобрела билеты сообщением Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва. Они обошлись в 22 000 рублей.

Перелет до Камчатки занимает порядка девяти часов в одну сторону. Туда мой путь занял 8 часов 40 минут, а обратно — 8 часов 30 минут. Продолжительность полета всегда зависит от погодных условий. В этот раз мне повезло, и сам перелет прошел комфортно. Я скачивала фильмы, музыку, книги. Какое-то время спала или любовалась видами из иллюминатора.

В Петропавловске-Камчатском — +9 часов по сравнению с Москвой. Ты буквально садишься в самолет и летишь в будущее. А вот обратно домой, как бы это ни звучало, прилетаешь в прошлое (смеется).

Ангар на краю Земли

Самое интересное начинается сразу же по прилете — самолет приземляется в обычный полукруглый ангар. Рядом надпись «Добро пожаловать в Петропавловск-Камчатский». И больше ничего. В самом ангаре тоже довольно пусто: только лента, где выдают багаж.

У аэродрома «Елизово» имени Витуса Беринга находится одна их самых длинных взлетно-посадочных полос России, что позволяет принимать воздушные судна любого размера круглогодично. К сведению: там почти достроили международный аэропорт, скоро его должны запустить.

Выйдя из ангара, стала думать о том, как добраться до центра города и до временного жилища. Выбор пал на городской автобус. Он ходит часто, с перерывами в 10–15 минут, а цена проезда — не дороже 150 рублей (сюда же включена стоимость провоза багажа). Но есть нюанс: важно точно прочитать, куда направляется автобус.

На все время поездки я бронировала капсульный хостел, который обошелся примерно в 10 000 рублей на 14 дней. По-моему, это самый выгодный вариант размещения, так как я планировала ездить на экскурсии и ночевать в других местах. С остальными гостями в хостеле почти не пересекалась: кто-то уходил гулять раньше меня, а кто-то позже.

Кстати, концом сезона на Камчатке считается сентябрь, я ездила в середине месяца, и туристов было навалом. Люди, как правило, приезжали группами, каждый день был расписан и запланирован. У меня не получилось пойти со сборной группой, так как на мои даты она не набралась.

Поэтому путешествие было собрано полностью из моих предпочтений и пожеланий по местам. Туры и экскурсии были запланированы и забронированы заранее. Но если не хочется, то так делать вовсе не обязательно: на улицах Камчатки тоже есть представители турфирм, предлагающие экскурсии. Кроме того, здесь живут гостеприимные и доброжелательные люди: они помогут и подскажут, куда сходить и что посмотреть.

Петропавловск-Камчатский: что посмотреть за один день

Петропавловск-Камчатский — обычный населенный пункт с маленькими невысокими домами, где много учебных заведений и школ, а ближе к выезду расположены торговые центры и спальные районы.

Я ни разу не видела, чтобы там убирались, но город очень чистый, прибранный, мусор не валяется. Гиды и туристы всегда убирают за собой сами, заботятся о природном наследии.

Первое, что я сделала после длительного перелета — отправилась на прогулку по городу. Это помогло мне не лечь спать, наладить режим и осмотреться. Самое простое в этом случае — подняться на Мишенную сопку. Она невысокая, есть дорога для машин и тропинки. Добраться можно на автобусе.

Оборудованных для туристов дорожек нет, и я пошла по проезжей, раскатанной для машин, части. Наверху сделан навес, где можно посидеть, отдохнуть и попить чай. Оттуда открываются потрясающие виды на вулканы и на Авачинскую бухту. В общей сложности подъем у меня занял минут 30, а спуск — минут 20. По горе, по тропкам тоже можно пройти, и кто-то так ходит, но я пошла по более оживленной и шумной дороге, где нет вероятности встретиться с медведем (да, это вам не шутки).

Еще можно вызвать такси. Но надо быть готовым к тому, что водители попросят заплатить сверх указанной цены. Они считают проезд по горной местности с повышенным коэффициентом.

После спуска с сопки можно прогуляться около бело-голубого Собора Святой живоначальной троицы. Около него есть небольшой сад. Затем спуститься в Авачинскую бухту, к заливу. Там обустроена набережная, а рядом находится небольшой этнический сад с утками.

Недалеко от этого места построен театр. А за ним — морской порт. Рядом здание, выкрашенное в золото. Оно служит своеобразным маяком для тех, кто направляется в порт. Кстати, причал является одной из притягательных для туристов локацией. Отсюда же отправляются все экскурсионные прогулочные лодочки.

Этно-деревня и встреча с хаски

На Камчатке ты очень привязан к погоде. И она переменчивая. Синоптики могут пообещать солнце, а по факту польет дождь. Поэтому местные не ориентируются на прогнозы.

В первый день моих выездных экскурсий начался шторм и отменились морская прогулка на лодке в бухту Русская.

Тогда я начала действовать по плану Б: договорилась с местной этно-деревней в городе Елизово. Там выступают для туристов с танцами, играют на варгане фольклорную музыку, показывают народную одежду и рассказывают, как живут, о быте и национальной кухне. Вовлекают во все активности. При моей этно-деревне еще был хаски-центр.

Я покупала билеты напрямую у представителей деревни, не через турфирмы. У них цены могут начинаться от 18 000 рублей, а я заплатила около 3 500 рублей. И это тоже лайфхак.

Конная прогулка по степям Камчатки

На третий день у меня была запланирована степная конная прогулка, которая продлилась 10 часов.

Мы проходили по тропам к устью реки Авача. Я очень переживала, что столько часов верхом на лошади будет тяжело, но мои страхи не оправдались. Поездка выдалась легкой. Моего коня звали Джак, которым было достаточно просто управлять. Инструкторы перед выездом рассказали о технике безопасности: как сидеть, как держать и что делать, если что-то случится. Все необходимое оборудование тоже выдавалось на месте.

Всю дорогу нас сопровождала большая свора собак. Когда вы движетесь, псы пробегают вперед, проверяют, нет ли медведя, и возвращаются к группе. Наш путь пролегал по полям с видами на вулканы, степям, лесам, около рек и ручьев и маленьких озер. Больше всего запомнилось, как лошадь идет вброд. Пикник мы устроили уже у реки Авача, а затем выдвинулись обратно.

Забронировала эту экскурсию у конного клуба напрямую, что вышло в разы дешевле, чем покупка туров через агрегаторы, которые еще забирают процент на себя.

Отмечу, частные экскурсионные бюро часто делают скидки перед закрытием сезона, если берешь сразу несколько экскурсий у одного поставщика. Степное удовольствие обошлось мне в 7 000 рублей.

Вулканы, вулканы и еще раз вулканы

Первым стал большой горный массив Вачкажец, в центре которого расположено озеро, а вокруг — кальдера (кратер). На него мы поднимались около двух часов. Шли с двумя подготовленными гидами, которые знают, как вести себя в экстренных и неординарных ситуациях. Один из сопровождающих был МЧСником, а второй — хирургом. В этом плане нам очень повезло.

Мы также поднялись к водопаду и увидели трех медведей на самой вершине. И здесь нам пришлось издать громкие сигналы, чтобы спугнуть зверей. Они нас, конечно, не трогали, и мы спокойно прогулялись у водопада, а у озера устроили привал. Кстати, медведи слепые, и при нежелательной встрече с ними нужно поднять над головой предмет, чтобы показаться зверю большим по размеру, чем он сам.

Еще гиды рассказали, как отличить медведя от валуна. Суть следующая: любой камень, который двигается, в большинстве случаев — это медведь.

Следующим в чек-листе был вулкан Толбачик. Плоский и острый. Восхождение на него считается более сложным и занимает около двух-трех дней. То есть в процессе приходится устраивать привалы прямо в горах. Для меня поход на этот вулкан показался очень тяжелым, особенно без подготовки. Но виды открываются шикарные. В тот день, правда, все было затянуто туманом. Повернуть назад и спуститься нам не дал шедший за нами медведь. Мы остались ночевать в палатке, но тут у меня разрядился телефон, не было связи. И фотографии, к сожалению, тоже не получилось сделать.

Один из популярных вулканов на Камчатке — Горелый. Восхождение на него занимает около трех часов туда-обратно, его местность считается более скалистой. Что мне больше всего запомнилось в этой экскурсии? Если у подножия стоит теплая погода, то на вершине кратера чувствуешь снежок. Где-то снег доходит до колена, уже при спуске ты можешь очутиться в весне или осени. Чувства удивительные.

Внизу есть очень красивое голубое озеро, но из-за того, что была небольшая пурга, мы плохо видели водоем. И снова случилась встреча с «друзьями»: у подножия вулкана гуляли несколько медведей.

Побывала я и рядом с вулканом Мутновским, точнее на его подножье. Но он сейчас закрыт, экскурсии не проводятся из-за обвала. Там же мы спускались к дачным источникам, где все парит, бурлит и источает сероводородные выделения. Гиды предложили искупаться либо в горной купели, либо в самом горячем водопаде. Я, естественно, не отказалась. Такие приключения мне по духу. Еще одного место с большим количеством термальных источников находится в Озерках.

По моим наблюдением, очень интересно смотреть на вулканы с утра, потому что видно все тени и их структуру. Гора Верблюд после более сложных восхождений кажется пешей прогулкой. Там проходили мимо старых огромных ледников в скале. И местность уже не такая скалистая, а состоит из более вулканической сыпучей породы. А вот уже Авачинский вулкан у меня занял восемь часов с подъемом и спуском. На самом верху была ледяная корка и сильный ветер, который буквально сдувает с ног.

За экскурсии, походы и прогулки по вулканам я заплатила 29 000 рублей.

Мечта посерфить в океане

Главной мечтой, конечно, было посерфить на Халактырском пляже и увидеть океан. Заранее я договорилась с ребятами из одного глэмпинга, чтобы они меня забрали и привезли на пляж. Поселилась в шатре на берегу. Дам полезный совет: так как на пляже черный вулканический песок и он магнититься, то обувь лучше брать без металлических вставок.

Я брала индивидуального инструктора для себя. Он объяснил, что такое доска, как на нее вставать и запрыгивать. И еще около 30 минут мы занимались на суше. И уже через 1,5 часа в воде я смогла встать на доску, но не на самых больших волнах, а для начала на так называемой пенке.

На пляже, включая все активности, я провела где-то около полутора суток. А за проживание и урок заплатила около 11 000 рублей.

Вертолетная экскурсия и подготовка мишек к зиме

В планах была и вертолетная экскурсия на Курильское озеро. Но когда мы вылетели, в той местности испортилась погода, и нам предложили изменить маршрут. Пришлось лететь на озеро Начикинское. Оно точно такое же, как и Курильское по ландшафту и по виду, отличается только размерами.

Уже на месте нас встретил егерь, который посадил в лодку и прокатил по озеру. Нас привезли в специально место, где медведи ловят рыбу. Было интересно и зрелищно смотреть, как звери в естественной среде обитания ныряют и достают себе пищу, как высматривают добычу.

Из-за того, что мы изменили маршрут и нас не возили на термальные источники, экскурсия обошлась в 10 000 рублей.

Морская экскурсия

В день морской лодочной прогулки очень повезло с погодой. До бухты Русской, как планировалось, мы не доехали, потому что касатки и киты ушли на север, а мы очень хотели их увидеть. Поэтому было принято решение отправиться за ними. В тот день мне посчастливилось их увидеть и посмотреть, как гиганты гоняются друг за другом. Капитаны судов, как только замечают из воды пар, сразу туда устремляются. Всего я насчитала восемь китов и две касатки.

На этой же прогулке у нас была рыбалка. Рыбу доставали из воды просто безумными количествами. И готовят ее, кстати, прямо на лодке.

В исторической части прогулки мы посмотрели сивучей, местных птичек, скалы Три брата. Невероятные и запоминающиеся эмоции я «купила» за 7 000 рублей.

Большое разнообразие лососевых: что по ценам и еде?

Мне удалось сэкономить на еде, потому что практически во все экскурсии входили завтрак и обед, а иногда даже ужин. Поэтому я ела только то, что просто так ты не попробуешь. Что касается морского ассортимента? Здесь рай для любителей свежей рыбы, крабов и очень богатое разнообразие лососевых видов. Нельзя сказать просто «красная рыба». Тебя не поймут, потому что она у них представлена в большом количестве и разная.

Что по ценнику? Если выбирать кафе прямо на берегу, то там дорого. Но я нашла более дешевый вариант для дегустации разных видов: это такие палатки-домики на вынос на берегу.

В одном из таких домиков делают хот-доги, но только морские. В булочки кладут селедку, краба, красную рыбу, гребешки. Это очень вкусно и стоит не дороже 500 рублей. Еще здесь популярны чаи на травах: малина, липа, травяные сборы с лугов. За 250 мл придется отдать около 200 рублей. Можно перекусить в столовых, где средний чек — 300 рублей.

В обычных сетевых продуктовых магазинах еда стоит очень дорого. Для примера, килограмм помидоров — 1 500 рублей. Для местных жителей овощи — золотой товар. Ну и недешевая молочка: за 350 мл отдашь 200–300 рублей. Кофе тоже дорогой — где-то около 1 500 рублей за упаковку.

Что везти с Камчатки?

В большинстве случаев с Камчатки, естественно, везут икру и рыбу. Правда, для этого существуют определенные рамки провоза и ограничения по весу. То есть для вывоза нужно получать специальные разрешения, декларации. Более того, на товаре должна быть маркировка о том, где именно была приобретена продукция. Цена за килограмм икры будет начинаться от шести до девяти тысяч рублей. По словам местных, это высокая цена, раньше она была ниже.

Необходимый набор вещей в дорогу

Я бы порекомендовала брать с собой легкие кроссовки. Потому что после длительных восхождений или намокания ноги устанут и захочется переодеться в комфортную обувь. Точно нужны треккинговые ботинки, термоноски, отводящие влагу и сохраняющие тепло. Также могут понадобиться сланцы и купальник, кепка. С собой еще можно взять спортивные гамаши: они надеваются на ботинки, заканчивают у колен. При восхождении на вершины такие «чулки» защитят от камней.

Обязательно кладем в рюкзак быстросохнущие брюки и несколько комплектов термобелья под разную погоду, флиску и куртку с микрофиброй. Полезным аксессуаром станет гермомешок. В него можно сложить сухие вещи и убрать их в рюкзак. В этом случае можно будет не беспокоиться о вещах, если промокнет рюкзак, то одежда в спецмешке останется сухой.

Еще для условий с непредсказуемой погодой брала дождевик и солнцезащитный крем, очки, бафф или шарф, а также шапку и варежки.