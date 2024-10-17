Курорты Сочи ожидают 300 тысяч человек на новогодние праздники

Один из основных российских курортов Сочи примет по прогнозам 300 тыс. отдыхающих в предстоящие зимние праздники. Об этом мэр города Андрей Прошунин сообщил в Telegram-канале.

"Новый год в Сочи встречают гости со всей России. На зимних каникулах ждем 300 тыс. туристов. <...> Сегодня оценил концепцию оформления, которая была рассмотрена на Градсовете. Украсим более 50 новых территорий, а всего по городу их планируется около 150", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что в оформлении используют световые конструкции, которые устанавливали в городе и в прошлый Новый год.

За прошлые новогодние праздники Сочи принял более 280 тыс. туристов.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2023 году, по данным местных властей он принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет.