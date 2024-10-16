Эксперт: увеличение турпотока ведет к росту черного рынка туроператоров

В России прогнозируется рост черного рынка туроператоров. При этом провоцирует уход компаний в тень именно увеличение внутреннего турпотока. Об этом журналистам рассказал член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

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На тему обратили внимание сами участники российского турбизнеса в ходе второго Международного конгресса туроператоров, который недавно прошел в Минске. По словам директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, о проблеме знают не только представители отрасли, но и контролирующие органы. Однако вслух о ней говорить не принято. Чтобы понять масштабы «серой» зоны, эксперт привел цифры. В 2013 году в России было зарегистрировано около 2300 туроператоров в сфере выездного туризма, а сейчас примерно 400. При этом большинство компаний не закрылись, а просто стали работать нелегально. Как правило, они предлагают туристам скидки, реализуют турпродукт по более низким ценам, так как на них не лежит бремя фингарантий, налогов и т. д.

По словам некоторых туроператоров, ситуация может ухудшиться в ближайшее время. Дело в том, что Минэкономразвития планирует принять законопроект об изменении понятия «туристский продукт». Сейчас в него включен «комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену». После реформы термин может сократиться до «размещение и какая-либо другая услуга». То есть из него исключат перевозку. В результате множество турагентов обязаны будут становиться туроператорами, со всеми вытекающими финансовыми сложностями. Но есть вероятность, что турфирмы просто уйдут в тень и пополнят черный рынок.

Как отметили в Совфеде, ситуация для компаний, которые работают по правилам, сейчас не самая выгодная.

«“Серые” турфирмы представляют реальную конкуренцию официальным операторам в том числе из-за демпинга цен и обещаний более выгодных условий», – пояснил Айрат Гибатдинов.

По мнению сенатора, обелить рынок можно за счет субсидий, дополнительные инвестиции мотивируют недобросовестных игроков выйти из тени.