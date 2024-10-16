На Ямале запустили новый туристический проект

Ямальцы разработали проект, посвященный развитию туризма в регионе и за его пределами. Идею по созданию проекта «Клуб 89» поддержал Президент Владимир Путин во время открытия образовательного центра компетенций по молодежному туризму в округе.

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Участниками проекта «Клуб 89» смогут стать граждане России от 14 лет. Их задача посетить достопримечательности 89 регионов России, сделать фотографии на фоне культурного объекта в каждом субъекте страны и разместить их в мини-приложении «ВКонтакте» для получения цифровой отметки.

Также пользователи приложения смогут принимать приглашения к посещению регионов, узнавать о главных событиях в субъектах и получать за это призы от партнеров «Клуба 89».

Первый из тематических вызовов посвятили предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники должны посетить 31 регион, в котором находятся города воинской славы России. Первые 50 человек, которые выполнят задание, получат в награду особенную поездку.

Ранее сообщалось, что Новый Уренгой занял первое место в списке среди городов страны по бронированию жилья для командировок летом 2024 года.

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