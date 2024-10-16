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На сочинском горном курорте представили зимнее гастрономическое меню

В горах Сочи можно не только скатиться со снежных склонов и отправиться в пеший поход по зеленым тропам, но и отведать аутентичные блюда черноморской кухни с горным акцентом. Причем многие путешественники выбирают горные курорты для гастрономического тура.

На сочинском горном курорте представили зимнее гастрономическое меню
© РИА Новости

Только на курорте "Роза Хутор" открыты около полусотни заведений общепита разных концепций. Здесь можно попробовать блюда практически любой кухни мира. Кроме того, есть и собственная ресторанная группа курорта, которая состоит из десяти заведений, расположенных как в горах, так и у моря. В нее входят рестораны "Высота 2320", "Берлога", "Вельвет", "Дичь", "Варежка", "Барабуля", "Пастория", а также кафе "Лес", "Йети" и бар JOIA.

По словам гастрономического амбассадора курорта, известного шеф-повара Марка Стаценко, гастрономический туризм в России растет на 15-17 процентов в год.

Через местную кухню и ее специалитеты регионы приобретают свою популярность, увеличивая туристический поток. Формируя меню наших заведений, мы собираем традиционные рецепты региона и совмещаем их с нашим мастерством в современной кулинарии. При этом практически 90 процентов продуктов, которые используются при приготовлении блюд, - местные. Через локальные специи, травы, ягоды и фрукты мы рассказываем историю здешних мест, - рассказал он.

Кулинарным путеводителем по ресторанам курорта стала книга "Кухня на высоте", которую недавно презентовали в одном из заведений. Рецепты со страниц ожили - и гости смогли попробовать издание на вкус: от кизилового чая с розмарином, коктейля "Дикая улитка" и настойки "Кабан на бруснике" шеф-бармена курорта Егора Ведерникова до салата с ростбифом из косули с заправкой из копченой барабули от шеф-повара ресторана "Дичь" Александра Рябцева, черноморской рапаны с драниками из кабачков и томатной сальсой от шефа "Варежки" Владимира Палкина и томленой баранины с соусом "Изабелла" от шефа ресторана "Высота 2320" Рустама Джураева.

Через локальные специи, травы, ягоды и фрукты мы рассказываем историю здешних мест. Пунцовые помидоры и хурма цвета пламени, сочащийся соком шашлык и огнедышащее харчо, а еще баклажаны, хачапури, черноморская рыба и пряности, пряности, пряности... - кавказская кухня величественна, как сами горы, щедра и бесконечно выразительна. В ней соединились кубанские разносолы и абхазская аджика, осетинские пироги и грузинские хинкали, разнотравье гор и ароматы моря. Эта кухня овеяна легендами, она - прямое попадание в сердце гурмана. Пусть эта книга станет одой вкусам Кавказского Причерноморья и соблазнительным гидом, - отметила автор книги, гастрономический журналист Ольга Шутова.

При всей кажущейся сложности рецептов, следуя подробному описанию в книге, каждый сможет приготовить эти блюда и дома. Они же составляют основу зимнего гастрономического меню курорта и согреют после катания.

Работа над "Кухней на высоте" шла несколько месяцев. Важную часть в ней занимают кулинарные рецепты от шеф-поваров курорта. Это своеобразная образовательная миссия данного издания. Мы постоянно учимся чему-то у гостей, но и хотим, чтобы посетители открывали новое в заведениях нашего курорта, - сказал бренд-шеф Валентин Шин.

На десерт угощали гратеном из яблок под соусом англез и фирменными напитками (отдельная гастрономическая достопримечательность), многие из которых - совершенная диковинка.

В прошлом году такой была настойка на барабуле. Скажу больше: обжаренная во фритюре голова рыбки погружалась прямо в бокал. Гости были в полном изумлении! А в этот раз их ждал выразительный эксклюзив "Кабан на бруснике". Настоящие чудеса в бокале, - рассказал Егор Ведерников.
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