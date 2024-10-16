На сочинском горном курорте представили зимнее гастрономическое меню

В горах Сочи можно не только скатиться со снежных склонов и отправиться в пеший поход по зеленым тропам, но и отведать аутентичные блюда черноморской кухни с горным акцентом. Причем многие путешественники выбирают горные курорты для гастрономического тура.

Только на курорте "Роза Хутор" открыты около полусотни заведений общепита разных концепций. Здесь можно попробовать блюда практически любой кухни мира. Кроме того, есть и собственная ресторанная группа курорта, которая состоит из десяти заведений, расположенных как в горах, так и у моря. В нее входят рестораны "Высота 2320", "Берлога", "Вельвет", "Дичь", "Варежка", "Барабуля", "Пастория", а также кафе "Лес", "Йети" и бар JOIA.

По словам гастрономического амбассадора курорта, известного шеф-повара Марка Стаценко, гастрономический туризм в России растет на 15-17 процентов в год.

Через местную кухню и ее специалитеты регионы приобретают свою популярность, увеличивая туристический поток. Формируя меню наших заведений, мы собираем традиционные рецепты региона и совмещаем их с нашим мастерством в современной кулинарии. При этом практически 90 процентов продуктов, которые используются при приготовлении блюд, - местные. Через локальные специи, травы, ягоды и фрукты мы рассказываем историю здешних мест, - рассказал он.

Кулинарным путеводителем по ресторанам курорта стала книга "Кухня на высоте", которую недавно презентовали в одном из заведений. Рецепты со страниц ожили - и гости смогли попробовать издание на вкус: от кизилового чая с розмарином, коктейля "Дикая улитка" и настойки "Кабан на бруснике" шеф-бармена курорта Егора Ведерникова до салата с ростбифом из косули с заправкой из копченой барабули от шеф-повара ресторана "Дичь" Александра Рябцева, черноморской рапаны с драниками из кабачков и томатной сальсой от шефа "Варежки" Владимира Палкина и томленой баранины с соусом "Изабелла" от шефа ресторана "Высота 2320" Рустама Джураева.

Через локальные специи, травы, ягоды и фрукты мы рассказываем историю здешних мест. Пунцовые помидоры и хурма цвета пламени, сочащийся соком шашлык и огнедышащее харчо, а еще баклажаны, хачапури, черноморская рыба и пряности, пряности, пряности... - кавказская кухня величественна, как сами горы, щедра и бесконечно выразительна. В ней соединились кубанские разносолы и абхазская аджика, осетинские пироги и грузинские хинкали, разнотравье гор и ароматы моря. Эта кухня овеяна легендами, она - прямое попадание в сердце гурмана. Пусть эта книга станет одой вкусам Кавказского Причерноморья и соблазнительным гидом, - отметила автор книги, гастрономический журналист Ольга Шутова.

При всей кажущейся сложности рецептов, следуя подробному описанию в книге, каждый сможет приготовить эти блюда и дома. Они же составляют основу зимнего гастрономического меню курорта и согреют после катания.

Работа над "Кухней на высоте" шла несколько месяцев. Важную часть в ней занимают кулинарные рецепты от шеф-поваров курорта. Это своеобразная образовательная миссия данного издания. Мы постоянно учимся чему-то у гостей, но и хотим, чтобы посетители открывали новое в заведениях нашего курорта, - сказал бренд-шеф Валентин Шин.

На десерт угощали гратеном из яблок под соусом англез и фирменными напитками (отдельная гастрономическая достопримечательность), многие из которых - совершенная диковинка.