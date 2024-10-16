Танатотуризм на Кавказе: чем притягивают путешественников «города мертвых»

Танатотуризм (от др.-греч. «танатос» — «смерть»), или «темный туризм», — направление, связанное с посещением кладбищ, полей сражений и мест катастроф. Порой «города мертвых» могут рассказать о регионе намного больше, чем атласы и путеводители.

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Интерес к смерти

Прогулки по знаменитым кладбищам — не новинка в туризме. По словам краеведа, исследователя и автора блога «Некрополь Пятигорска» Вардана Явряна, феномен существовал еще в XIX веке. Но массовым не был.

«Сегодня у отдыхающих есть запрос на знакомство с городом через кладбище — с персоналиями, с явлениями прошлого», — отмечает эксперт.

При этом танатотуризм все-таки нишевое направление, подчеркивает Вардан Яврян. Древние кладбища посещают в «комплекте» с другими достопримечательностями.

Самый крупный некрополь Кавказа

В Северной Осетии расположен и крупнейший на Кавказе некрополь — Даргавсский, рассказывает гид-экскурсовод по республике Индира Канукова. Там сохранилась почти сотня наземных и полуподземных склепов.

«По оценкам ученых, в некрополе с XV по первую треть XIX века были захоронены около 10 тысяч человек. Это значит, что в каждом склепе — по 100−200 останков», — уточняет Индира Канукова.

Кладбище основали на склоне горы из-за нехватки места в ущелье. Здесь хоронили ушедших в мир иной, и сюда во время эпидемий приходили умирать заболевшие.

«Существует легенда о девушке невероятной красоты, которая однажды пришла в деревню, — рассказывает гид по Северной Осетии Виктория Джиоева. — Мужчины были настолько очарованы ею, что сражались из-за нее на дуэлях. Тогда женщины объявили девушку ведьмой и потребовали изгнать из деревни. Мужчины не хотели никому отдавать девушку и убили ее. Вскоре по Осетии страшным мором прошла холера, вынудившая жителей уходить умирать в некрополь».

Склепы поклонников Солнца

«Первый вопрос, который задают мне туристы: поедем ли мы в Цой-Педе?» — делится гид по Чеченской Республике Артур Магомедов.

По его словам, некрополь — одна из самых посещаемых достопримечательностей в регионе. На территории Цой-Педе — 42 склепа XIV—XVI веков с останками, боевые башни и места для жертвоприношений.

Местные жители — малхи — были язычниками и верили, что души умерших охраняют селение от бед. А еще поклонялись Солнцу, которое, по их мнению, обогревало и живых, и мертвых.

«По преданию, человек сам приходил в склеп, каждое утро ему приносили еду и ставили под окошко, — рассказывает Артур Магомедов. — Если на следующий день еда не исчезала, жители понимали, что человек умер».

Последний приют выдающихся личностей

Пятигорский некрополь известен прежде всего благодаря первой могиле Лермонтова (через год после гибели поэта его бабушка добилась разрешения перезахоронить его в родовом поместье в Тарханах Пензенской области). Туристов также притягивают захоронения братьев Бернардацци — архитекторов Пятигорска, говорит краевед Вардан Яврян.

«Одних увлекает религиозный деятель Петр Лордугин, другие стоят у могилы профессора Адриана Грибоедова, третьи фотографируют плакальщицу, а четвертые бродят среди еврейских надгробий, греческих крестов и армянских плит», — добавляет краевед.

С появлением некрополя связана легенда. Скорее, даже исторический анекдот, уточняет Яврян.

«Однажды губернатор Карл Сталь, указывая место для кладбища, в шутку добавил: „Надо, чтобы здесь был погребен кто-нибудь значительный“. Через несколько дней он внезапно скончался, и его могила стала первой. Это произошло в 1824 году», — рассказывает исследователь.

Окутанные мистикой

Кырхляр в Дагестане — действующее мусульманское кладбище, основанное в VII веке, говорит гид Индира Канукова. Согласно местной хронике «Дербент-Наме», его заложили, когда тут похоронили 40 сподвижников пророка Мухаммада, которые погибли во время первого похода арабов на Кавказ. «Кырхляр» так и переводится — «сорок».

Надгробия в Кырхляре необычной формы: похожи на сундук. Одно из них сделано в виде люльки и выкрашено в зеленый цвет. Считается, если у могилы помолиться о рождении ребенка, желание обязательно исполнится.

«Город мертвых» у селения Эль-Тюбю в Кабардино-Балкарии не менее интересен туристам. На территории находятся захоронения XI—XVIII веков. В отличие от некрополя в Даргавсе, фамильные усыпальницы здесь пустые: их разграбили еще в XX веке.

Некрополь окутан мистикой. Говорят, здесь находили останки великанов. А если копнуть лопатой землю рядом со склепами — быть затяжным дождям.

Шоанский некрополь в Ингушетии состоит из 250 подземных и полуподземных усыпальниц позднего Средневековья. Здесь стоит внимательно смотреть под ноги: некоторые склепы настолько заросли травой, что почти незаметны.

С уважением к традициям

Туристы иногда достают из склепов черепа и кости, фотографируются с ними, снимают видео. Естественно, у местного населения это вызывает бурю эмоций, говорит Индира Канукова.

«Подобный вандализм появился не в наши дни: когда первые путешественники начали посещать Осетию на рубеже XIX—XX веков, они делали то же самое, — утверждает гид. — Доставали мумии (на тот момент тела еще сохранялись в таком виде), ставили их рядом со склепами, фотографировали и убирали обратно».

Чтобы избежать негатива со стороны местных, Канукова советует уважать традиции и приличия. Гид не советует посещать некрополи в короткой и открытой одежде, с едой, фотографироваться и мусорить. И тем более трогать кости или бросать монету, чтобы вернуться.

Мотивация и подготовка

По словам Индиры Кануковой, некоторые боятся некрополей и морально не готовы к такой экскурсии. Больше всего эмоций вызывают рассказы о местных традициях. История про локальную интерпретацию стихотворения «Ладушки-ладушки» — одна из таких.

«На некоторых склепах есть отпечатки ладоней. В нашей культуре это связь с миром умерших, — говорит Канукова. — Сейчас на второй день после похорон мы приезжаем на кладбище, разводим костер, греем руки и прикладываем их к могиле, будто говоря „мы тебя помним, мы тебя согреваем“».

Потешка «Ладушки» как раз про этот обряд, продолжает гид. «Где были? — У бабушки» — на похоронах. «Что ели? — Кашку» — погребальная еда. «Что пили? — Бражку» — погребальный напиток.

«Я считаю, что посещение такой достопримечательности требует некоторой внутренней подготовки, — соглашается Вардан Яврян. — Надо понимать, для чего вам визит на кладбище. И начинать с этого знакомство с городом — не лучшая идея».

Вардан Яврян советует прежде всего изучить основные достопримечательности, а уже потом дополнять общую картину исследованием некрополей. Они помогут составить более полное представление о городе и его прошлом, но лишь в том случае, если лягут на основательный бэкграунд.