Для переноса аэропорта в Иркутске будут искать новую площадку

Правительство РФ не утвердило строительство нового аэропорта в посёлке Позднякова в 30 км севернее Иркутска. Теперь власти Приангарья начнут искать альтернативные варианты. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев у себя в telegram-канале по итогу встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

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Посёлок Познякова, куда планировалось перенести аэропорт, удален от транспортных путей и инженерных коммуникаций, в связи с чем, по словам главы региона, общие затраты на строительство могут достичь 200 млрд рублей. Альтернативные варианты, которые сейчас рассматриваются – п. Ключевая, а также удлинение или разворот полосы существующего аэропорта в черте города.

Перенос аэропорта в посёлок Ключевая в Ангарском округе обсуждали ещё при губернаторе Александре Тишанине. Планировалось, что авиационный комплекс «Аэропорт Иркутск-Новый» включит в себя взлетно-посадочной полосы класса «А» длинной 4200 м с комплексом аэронавигационного оборудования, сеть рулежных дорожек, пассажирский и грузовой перрон, автомобильную дорогу, аэровокзал, грузовой таможенный терминалом класса «А» и др. Вероятно, это было бы самым оптимальным вариантом для размещения новой воздушной гавани с точки зрения инфраструктуры и расположения между тремя ключевыми городами — Иркутском, Ангарском и Шелеховым. Однако, для строительства на этой площадке необходимо согласование Минобороны, так как придётся переносить воздушный коридор для испытания СУ.

Так или иначе, вопрос о месте для переноса, который обсуждают уже второе десятилетие, снова повис в воздухе. По заверению Игоря Кобзева, вернуться к нему на совместном совещании со специалистами Росавиации, Правительства Иркутской области и корпорации «Ростех», который может стать инвестором.