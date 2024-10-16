В Астраханской области с января 2025 года введут туристический налог

В Астраханской области на заседании регионального правительства участники рассмотрели проект бюджета на будущий год. Далее он будет направлен в региональную думу для принятия и корректировки с двух чтениях.

С будущего года изменения коснутся и налоговой политики субъекта. Так, с 1 января с приезжающих в Астраханскую область туристов начнет взиматься туристический налог.

- Одно из важных нововведений следующего года - туристический налог. Он позволит пополнить местные бюджеты. Продолжим модернизировать коммунальные сети. Большую помощь в этой работе региону окажет решение Президента списать две трети долга по бюджетным кредитам. Астраханской области это сэкономит более 9,7 миллиардов рублей. Высвобождаемые средства можно будет направить на сферу ЖКХ и реализацию новых инвестпроектов, - сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как отметили на заседании, при формировании проекта бюджета главной задачей стало исполнение социальных обязательств перед гражданами. Так, ожидается увеличение минимального размера оплаты труда до 22440 рублей и повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

На поддержку участников спецоперации и их семей запланировано около 1 миллиарда рублей.