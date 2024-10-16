Между Тобольском и Менделеевском запустят туристический маршрут

Туристический маршрут "Музейная линия Менделеева" между Тобольском в Тюменской области и Менделеевском в Республике Татарстан запустят в честь 190-летия Дмитрия Менделеева. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Родину Дмитрия Менделеева Тобольск и город Менделеевск в Республике Татарстан, где великий ученый реализовал свои научные идеи, соединит новый туристический маршрут", - сказано в сообщении.

Маршрут "Музейная линия Менделеева" посвящен 190-летию ученого. Как отметила Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, в рамках маршрута туристы смогут посетить музеи, концептуальные фестивали, театральные представления и экскурсии. Между аэропортом Бегишево в Нижнекамске и тобольским аэропортом Ремезов курсирует прямой рейс.

Отмечается, что в честь запуска маршрута 19 и 20 октября в Татарстане состоится фестиваль "Мы и Менделеевск". Будет представлена музейно-театральная программа, посвященная детству и семье ученого, также состоится выездная резиденция-лаборатория "Среда Менделеева", в которой эксперты, исследователи из российских городов обсудят следующие звенья маршрута.

Информационным оператором маршрута в Тобольске является фестиваль идей "Менделеевские дни", который проводится при поддержке компании "Сибур" и администрации города Тобольска.