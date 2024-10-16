В Забайкалье выросло число гостиниц и хостелов

За пять лет в Забайкалье увеличилось количество гостиниц, мотелей и хостелов. Данные опубликованы на сайте Забайкалкрайстата.

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В 2019 года таких средств размещения было 131, в 2023 – уже 145. Также выросло число санаторно-курортных организаций с 55 до 70.

Количество размещенных в гостиницах также выросло с 196,7 до 294,7 тысяч человек.

Напомним, сельский туризм будут развивать в России. И Забайкалье рассчитывает нарастить иностранный туристический поток в десятки раз.