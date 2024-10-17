В Волгодонске планируют ввести туристический налог

Бюджетная комиссия Волгодонской гордумы рассмотрела предложение ввести в городе туристический налог. Об этом сообщает «Волгодонск.Про».

С инициативой выступил Валерий Красов, замглавы администрации по экономике. На первом этапе планируется удерживать 1% от стоимости гостиничной услуги (не менее 100 рублей в сутки), на втором, в 2029 году, уже 5%. В список гостиниц и баз отдыха вошли 18 предприятий.

Полученные таким образом средства по закону необходимо расходовать на улучшение дорог, тротуаров, парков, скверов и общественных пространств – объектов, которые считаются туристической инфраструктурой. Такой же налог уже введен в Ростове и Таганроге.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию комиссии. Так, Сергей Ладанов, председатель гордумы, предложил не взимать налог с местных жителей и ветеранов.

Депутат Георгий Ковалевский выдвинул идею реализовывать сопутствующие краткосрочные проекты по благоустройству общественных пространств. Перечень объектов для обустройства планируют согласовывать с общественностью.

Окончательное решение городской думой еще не принято.