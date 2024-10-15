Назван список самых популярных летних направлений у пенсионеров

Согласно новому исследованию, Москва вошла в лидеры среди самых популярных летних направлений у путешествующих пенсионеров.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сервис Туту и НПФ «Будущее».

В рейтинг востребованных внутренних авианаправлений попали также Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Красноярск, Новосибирск и Казань.

Для путешествий железнодорожным транспортом пенсионеры, кроме поездок в столицу, предпочли Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Адлер, Симферополь, Анапу, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Ранее в комитете по туризму Москвы рассказали, что в кафе и ресторанах столицы за полгода побывали более 2 млн гостей из других регионов страны.