Туристам советуют не откладывать на декабрь бронирование новогодних туров

Пик продаж новогодних туров по России и зимнего отдыха в целом ожидается в период с 20 октября по 20 ноября. Таким мнением поделился с редакцией генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, до недавнего времени туристы не проявляли большого интереса к новогодним датам, так как первая половина осени в Москве (и Центральном регионе РФ в целом. – Ред.) была теплой. Клиенты стремились урвать последние теплые деньки и провести их, например, в Анапе. В сентябре там отмечена рекордная загрузка отелей. Однако после того как 14 октября в Москве выпал первый снег, поведение туристов изменится, уверен наш собеседник:

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«Это сигнал для горнолыжников – пора доставать лыжи и планировать зимний отдых».

Места в отелях на зимние даты, по его словам, есть в изобилии – продано не более 20–30%. Однако тем, кто хочет поехать именно в новогодние каникулы, не стоит откладывать бронирование на потом – в декабре мест уже не будет.

В чате для специалистов «Курилка ТурДома» это подтверждают. Как выразилась представитель компании «Клуб любимых туристов», в Вотчине Деда Мороза, которая находится в Великом Устюге, за номера туристы готовы чуть ли не драться. В самом городе уже в дефиците качественные семейные номера.

Действительно, судя по сайту Вотчины, в декабре можно поймать номера лишь на отдельные даты и то преимущественно посреди недели. Размещение в тереме «Купеческий» с 8 по 9 декабря обойдется в 10 500 руб. за двоих.

Опытные туристы планируют отдых заблаговременно. Согласно опросу в телеграм-канале «Крыша ТурДома», 23% уже приобрели тур на зиму или забронировали отель.

Еще 16% участников готовы определиться «в ближайшее время», и лишь 10% считают, что с этим можно подождать. Тем не менее большая часть респондентов выбрала вариант

«Не планирую уезжать зимой».

Это владельцы загородных домов и те, кому зимние путешествия по России просто не по карману, – надо копить деньги на лето.