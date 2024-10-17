Кисловодск собрал рекордную сумму курортного сбора с начала года

В Кисловодске за первые 9 месяцев года получили 196 миллионов рублей, что на 16% превышает запланированные показатели.

«За первые девять месяцев 2024 года сумма курортного сбора составила более 196 млн рублей, что на 16% превысило все плановые показатели. Сравнивая данные аналогичного периода 2023 года, можно отметить рост уплаты курортного сбора на 3%», — рассказал ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, за первые девять месяцев 2024 года сумма курортного сбора на 27 миллионов рублей превысила плановые показатели. Рекордную собираемость курортного сбора город показал, благодаря активной работе по привлечению туристов, развитию разных видов туризма и туристической инфраструктуры.

«В городе сократилось количество отказавшихся от уплаты курортного сбора. Так в Кисловодске за девять месяцев 2024 года составило 612 человек вошли в число отказников, а это 0,2% от общего числа туристов. Убыль отказников в сравнении с аналогичным промежутком прошлого года составила 30%», — отметил Моисеев.

Он добавил, что количество льготников за девять месяцев с начала года возросло на 6%.