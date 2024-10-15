Депутат Госдумы назвала профанацией национальные турмаршруты

Зампредседателя Комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко раскритиковала национальные туристические маршруты. По ее словам, система привлечения туристов должна быть иной. «Сейчас инвестор строит не там, куда хочет ехать турист, а где ему, в первую очередь, выгодно, исходя из возможностей приобрести землю, подключить электроэнергию и минимизировать коррупционные риски. Нам действительно нужно создать систему, способствующую формированию турпотока. Национальные маршруты превратились в профанацию – никто по ним не возит туристов», – заявила парламентарий во время выступления на Втором Международном конгрессе туроператоров в Минске.

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Костенко отметила, что, с одной стороны, в России наблюдается дефицит средств размещения, а с другой – средняя загрузка отелей по стране всего 40%:

«Давайте совместно будем определять эти маршруты вместо того, чтобы передавать это на откуп регионам, которые строят там, где есть инвестор».

Однако в регионах считают, что картина далеко не такая мрачная, как ее описывает депутат. По мнению Ильи Кычанова, исполнительного директора туроператора «Турист» из Удмуртии, есть как минимум 10 реально работающих нацмаршрутов из 53, состоящих в реестре Минэкономразвития, хотя, вероятно, их больше.

«Знаю, что пользуются спросом “Жигулевские выходные” в Самарской области, “Демидовский маршрут” в Свердловской, маршруты в Карелии, Санкт-Петербурге, Тюменской, Калининградской областях, некоторых других регионах», – сказал TourDom.ru Илья Кычанов.

По его словам, в той ситуации, когда национальный маршрут создавался на базе того, что уже было запущено туроператором, он – рабочий:

«Например, наш маршрут “Влюбиться в Удмуртию” продается очень хорошо. Раньше туристы приезжали на 2 дня, теперь на 5. Выросла популярность Удмуртии».

Не согласны с категоричной оценкой Натальи Костенко и в Самарской области.

«Это единственный проект в России, который приземляет воздушные туристические замки чиновников до реальных, конкурентных, работающих по современным стандартам маршрутов, реально продаваемых на рынке, – рассуждает о нацмаршрутах Анна Тукмачева, гендиректор тольяттинского туроператора “ЦТП Пилигрим”. – Госсубсидии на инфраструктуру благодаря этому проекту выделяются на территории, наиболее потенциально востребованные туристами. У нас, например, “Жигулевские выходные” очень популярны, этим маршрутом продвигается регион, и весьма эффективно. Используется маршрут и федеральными туроператорами, которые, бывает, просто немного меняют название. И динамика прироста туристов благодаря национальным турмаршрутам – очень высокая, десятки процентов ежегодно».

В Калининградской области интерес инвесторов также преимущественно совпадает с желаниями туристов – новые отели строятся в приморской зоне, куда приезжает наибольшее число отдыхающих. Например, оба работающих в регионе нацмаршрута – «Янтарная мозаика» и «Путешествие мечты» – включают в себя популярные места на побережье.

Впрочем, как отмечают эксперты, далеко не все национальные маршруты создавались «снизу», т. е. по инициативе туроператоров. Поэтому говорить о том, что они успешны, нельзя. Как отметил один из собеседников TourDom.ru, многие появились по инициативе органа власти и затем уже передавались туроператорам. В такой ситуации схема получается уже не вполне рабочей.

В конце прошлого года Минэкономразвития выделило 85 регионам единую субсидию в размере 6,2 млрд руб. Эти деньги, как уточнили в ведомстве, могут быть направлены в том числе на развитие национальных туристических маршрутов.

Напомним, Второй Международный конгресс туроператоров, организованный ассоциацией «Турпомощь», проходил в Минске 9–11 октября. Ранее мы написали, что на мероприятии участники рынка раскритиковали изменения понятия турпродукта – ключевого в отраслевом законе.