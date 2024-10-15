Жители ОАЭ стали чаще приезжать в Сочи

Жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2024 году стали в четыре раза чаще по сравнению с 2023-м приезжать в Сочи, который ранее был признан главным курортом России для богачей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора Центра развития международного туризма Юлию Максутову.

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Собеседница агентства пояснила, что для развития международного туризма в Сочи открыли ряд новых авиарейсов. Помимо путешественников из этой исламской страны, в курортный город стали также приезжать жители Бахрейна и Ирана. По ее словам, арабские туристы любят люксовый отдых, а в Сочи как раз много пятизвездочных отелей и готовой инфраструктуры.

Максутова добавила, что в список целевых стран на 2025 год вошли Турция, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, а также страны Персидского залива, Китай, Индия и Иран.

В начале сентября стало известно, что за лето 2024 года Сочи посетили свыше трех тысяч туристов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна. По мнению местных властей, на курорте создается благоприятный информационный фон и развивается инфраструктура.