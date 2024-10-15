Почему Выборг является центром притяжения туристов

«Святая крепость» – так со старошведского переводится Выборг. Своим названием город обязан средневековому замку. Он же сегодня является центром притяжения туристов. Посмотреть на памятник архитектуры ежегодно приезжает почти 1,5 миллиона человек. Впрочем, привлекает их не только история, но и многовековые традиции и пейзажи.

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Неприступные стены

Выборгскому замку больше 700 лет. В 1293 году шведские крестоносцы высадились на побережье Финского залива, разорили поселение карел и заняли маленький остров.

«Представьте, это была просто огромная гранитная скала. И шведы строят по краю оборонительную стену, а на самой высокой точке возводят донжон – башню господина, святого Олафа. Самые толстые стены у основания башни. Они достигают 5,5 метров», – рассказывает методист Выборгского объединенного музея-заповедника Константин Колыванов.

В 16 веке башня стала семиэтажной. На четырехгранном основании появился новый восьмерик с восемью бойницами для пушек. С местной доминанты они могли стрелять на расстояние от 600 метров до 1 километра.

«В 16 веке на смену лукам, копьям и стрелам приходит артиллерия, а значит, нужно было менять фортификационное сооружение. Высокие стены уже были не нужны, нужны были земляные бастионы. Поэтому появляется новая большая насыпная площадь. Она сегодня достигает двух гектаров», – продолжает Константин Колыванов.

Защищала «Святую крепость» и сама природа – водная преграда со всех сторон. Замок веками оставался неприступным. Сдался лишь однажды и то со второй попытки – во время Северной войны в 1710 году.

«В марте месяце Петр I отправляет генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина с 13-тысячным войском по льду Финского залива. Из Кронштадта они проходят почти 153 километра в 40-градусный мороз», – говорит Константин Колыванов.

Шведы были уверены в безопасности береговой линии. Это их и подвело. Войска Петра Великого легко заняли Смоляной мыс и по суше отрезали город от внешнего мира. Решить исход должны были моряки. Когда лед тронулся, одновременно выдвинулись шведская флотилия и русская эскадра в 250 судов.

«Впереди у Петра идет самый большой тяжелей корабль. Как только он утыкался в лед – тут сыграла смекалка русского офицера – они выкатывали две чугунные пушки, сбрасывали на лед и лебедками поднимали. Такой допотопный ледокол. Шведы до этого не додумались. И флотилия Петра приходит сюда 9 мая на два дня раньше шведов», – рассказывает Константин Колыванов.

Выборг сдался. После в его истории было ещё немало важных событий. Каждое из них зародило особые традиции и отразилось на облике приграничного города.

кирпичик за кирпичиком

Сегодня попасть в Выборгский замок может любой, но… лишь в часы работы музея. Каждый квадратный метр старинных построек – выставочное пространство.

На первом этаже башни святого Олафа – гончарная мастерская. Здесь знают все о глине и ее превращениях: в посуду, игрушки и даже музыкальные инструменты.

«Различные археологические находки в большом количестве, которые в Выборге находят – это в основном керамика, которая была привезена из Германии, Голландии, Швеции, по причине того, что здесь нет качественных глин», – объясняет гончар Александр Колосов.

А вот строительной глины в окрестностях хоть отбавляй. В 15 веке в районе железнодорожного вокзала был кирпичный завод. Из его продукции в основном и строили город. Делали кирпичи вручную и долго: из-за местного климата с высокой влажностью сохла глина около месяца.

«Эти кирпичи использовались для строительства сводчатых потолков, то есть в эти части упирался обычный кирпич. И эти кирпичи, выстроившись друг на друга с помощью деревянного каркаса, образовывали арку», – говорит Александр Колосов.

Здесь же туристы могут познакомиться с технологией изготовления печных изразцов. На мастер-классе с помощью специальной формы делают подвеску в виде первого герба Выборга.

На нем были изображены три короны, как символ союза Дании, Норвегии и Швеции, и первая буква названия города – «W».

Сокровища Эрмитажа

«Святая крепость» – не единственное средневековое строение Выборга. Другие раскинуты по старинному городу среди трех сотен ценных архитектурных творений разных лет.

Все – в пешей доступности друг от друга. Неприметная возвышенность на берегу – часть Рогатой крепости.

«Бастион Панцерлакс – основной оплот шведского короля и его войска. Такие бастионы окружали весь город Выборг», – поясняет директор выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» Александр Костенко.

На памятнике 16 века стоит уникальное здание – начала 20-го столетия. Его построил финский архитектор Уно Ульберг на деньги прихожан и меценатов.

«Это здание раньше, когда Финляндия была, это было здание музея изящных искусств, а в другом крыле – художественная школа. И через 80 лет мы вернули сюда музей – открыли выставочный центр «Эрмитаж-Выборг», – говорит Александр Костенко.

Здесь на занятиях прививают детям любовь к искусству, знакомят гостей с произведениями современных художников, но главное – экспонируют сокровища Эрмитажа на разные темы. Например, действующая выставка посвящена Григорию Потёмкину-Таврическому.

«Несмотря на его популярность и, как бы мы сказали, публичность, он редко позировал художникам. И Екатерина II жаловалась, что невозможно заставить Потемкина позировать художнику», – рассказывает старший научный сотрудник, куратор выставки Наталья Бахарева.

Именно Потемкин руководил присоединением Крымского ханства к Российской империи и создал Черноморский флот. Светлейший князь был основателем городов и реформатором.

«Когда к нему приходили посетители любого ранга, Потемкина заставали в комнате, лежащим на широком восточном диване в халате турецком с распущенными волосами. Он лежа играл в шахматы. Самое интересное, что он не только себя окружает этой восточной роскошью. Он вводит моду на эту восточную роскошь при дворе Екатерины – своей возлюбленной, тайной романтической супруги», – объясняет старший научный сотрудник, куратор выставки Наталья Бахарева.

Каждые полгода из Санкт-Петербурга сюда привозят новые экспонаты Эрмитажа. Выставки расписаны на пять лет вперед.

Съедобные традиции

Согласно городским легендам, некоторые традиции живут здесь с 14 века. Тогда в город прибыли монахи-францисканцы. Привезли католицизм… и рецепты.

«В те времена здесь была очень плохая вода грязная с запахом. Поэтому приходилось что-то делать – варить. Варили глёг – безалкогольный напиток на специях для поддержания здоровья и утоления жажды», – рассказывает гид-рассказчик Виктория Иванова.

Основа глёга – смесь воды, домашнего сока или морса и сиропа. Главные ингредиенты: гвоздика, душистый перец, бадьян и корица. Можно добавить фрукты и ягоды. Но в былые времена это была роскошь для богатых.

«Глег идёт от слова «глёгдо» – накаляться, таить. Ставили чан на огонь, сверху подвешивали сахарную голову – кусок сахара в чулке. От испарений жидкости из чана сахар таял и капал, наполняя сладостью напиток», – говорит Виктория Иванова.

Ещё одно кулинарное изобретение «серых братьев» – крендель. Его прадедом был брецель – булочка из муки, воды и соли.

«Братья-францисканцы хотели зарабатывать деньги, но никто не брал брецель, потому что он невкусный. Но братья были хитрецы. У них с собой были разные специи. И они стали мудрить рецепт. Они его создали и держали в строжайшем секрете. Летописи гласят, что там было больше 30 видов трав и специй», – рассказывает организатор мастер классов Виктория Курцвель.

С годами приправ стало меньше, а ингредиентов больше. Например, кулинары начали делать тесто с яйцами и на закваске. А вот форма кренделя за сотни лет не изменилась – напоминает сложенные в молитве руки.

«У монахов не было нательного креста. Только сложенные при молитве руки. И вот эти кончики называют маленькие ручки», – продолжает Виктория Курцвель.

Сегодня Выборг называют крендельным городом. «Вкусной» достопримечательности даже посвятили музей. Здесь и кормят, и знакомят с историей.

Как звучит Выборг?

А чтобы узнать, как «звучит» Выборг стоит заглянуть в Собор Святых Петра и Павла.

Это единственный в городе уцелевший до наших дней лютеранский храм. Ему больше двух столетий. Немногим меньше отсюда доносится органная музыка.

«Орган исторически находился на органном балконе. Известно, что Владимир Одоевский приходил сюда и играл на органе – предшественнике, не на этом, кончено, маленьком» – рассказывает регент приходского хора, музыковед, краевед Дарья Шкурлятьева.

«Предшественник» бесследно исчез в годы советской власти. Церковь тогда превратили сначала в склад, а затем в клуб военных моряков. Возобновили службы лишь в конце 1980-х годов.

В историю на местных экскурсиях погружают с музыкальными паузами. Играют на органах – сейчас их два, а еще на карельских народных инструментах: кантеле и вирсиканнеле. Последний – музейная редкость. Тех, кто им владеет, можно пересчитать по пальцам.

«Его история насчитывает 2,5 тысячи лет. Это потомок пифагорейского монохорда. В период античности подобный ящик с одной струной использовали для акустических опытов. И в 19 веке лютеранским пасторам пришла идея, что при помощи такого монохорда, если добавить гриф и снабдить смычком из конского волоса, можно обучать прихожан пению гимнов», – объясняет Дарья Шкурлятьева.

Музыкальные экскурсии в соборе проходят почти каждый день. А еще здесь дают большие концерты и их мини-версии.

«Туристы хотят послушать чуть-чуть красивого органа, получить массу впечатлений и убежать смотреть другие объекты в городе Выборге. Мы сократили с часа до 15 минут, хотя органисты у нас приезжали те же самые. Мы сотрудничаем и с профессионалами своего дела и со студентами консерватории Санкт-Петербургской», – говорит Елена Полевина, концертный администратор в Соборе святых Петра и Павла.

В соборе святых Петра и Павла бывает, еще не закончилась служба, на пороге уже музыканты и туристы. Двери для них открыты всегда. Как открыт Выборг в любое время года для гостей всех городов и стран.