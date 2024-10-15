Музей под открытым небом откроют в башенном комплексе Нижний Пуй

В горах Ингушетии создадут музей под открытым небом. Он начнет работу на территории территории башенного комплекса Нижний Пуй до конца осени.

© «Это Кавказ»

«В ноябре на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй, где сейчас активно проходят реставрационные и археологические работы, откроется музей, созданный командой школы каменщиков-реставраторов „Наследие“. Вход в музей будет бесплатным по пятницам после обеда, что позволит каждому желающему прикоснуться к богатой истории ингушского народа. Музей будет постоянно пополняться новыми артефактами, и уже сегодня в его коллекцию входят порядка 500 уникальных находок, найденных в ходе археологических раскопок на территории башенного комплекса при реставрации», — рассказал ТАСС гендиректор школы реставраторов «Наследие» Рамзан Султыгов.

По его словам, в экспозиции будут представлены миниатюрная наковальня и молотки, которые расскажут о высоком мастерстве ингушских ювелиров, а также различные сельскохозяйственные инструменты, латунная пулелейка оружейника.

«Открытие такого музея — уникальная возможность прикоснуться к истории прямо здесь, где она происходила. В нашем музее каждый посетитель сможет погрузиться в мир, который формировал наш народ на протяжении веков. Экспонаты расскажут о мастерстве в земледелии, ремеслах и искусстве, а также помогут понять уникальную среду, в которой они жили», — добавил собеседник агентства.

Башенный комплекс Нижний Пуй находится на юге Таргимской котловины. Основным строением ансамбля является боевая башня со ступенчато-пирамидальной крышей, на жилых башнях сохранилось большое количество петроглифов. В прошлом этот поселок занимал важное стратегическое положение, охраняя подступы к котловине с южной и восточной сторон.