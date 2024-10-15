Музей под открытым небом откроют в башенном комплексе Нижний Пуй в горах Ингушетии
В горах Ингушетии создадут музей под открытым небом. Он начнет работу на территории территории башенного комплекса Нижний Пуй до конца осени.
«В ноябре на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй, где сейчас активно проходят реставрационные и археологические работы, откроется музей, созданный командой школы каменщиков-реставраторов „Наследие“. Вход в музей будет бесплатным по пятницам после обеда, что позволит каждому желающему прикоснуться к богатой истории ингушского народа. Музей будет постоянно пополняться новыми артефактами, и уже сегодня в его коллекцию входят порядка 500 уникальных находок, найденных в ходе археологических раскопок на территории башенного комплекса при реставрации», — рассказал ТАСС гендиректор школы реставраторов «Наследие» Рамзан Султыгов.
По его словам, в экспозиции будут представлены миниатюрная наковальня и молотки, которые расскажут о высоком мастерстве ингушских ювелиров, а также различные сельскохозяйственные инструменты, латунная пулелейка оружейника.
«Открытие такого музея — уникальная возможность прикоснуться к истории прямо здесь, где она происходила. В нашем музее каждый посетитель сможет погрузиться в мир, который формировал наш народ на протяжении веков. Экспонаты расскажут о мастерстве в земледелии, ремеслах и искусстве, а также помогут понять уникальную среду, в которой они жили», — добавил собеседник агентства.
Башенный комплекс Нижний Пуй находится на юге Таргимской котловины. Основным строением ансамбля является боевая башня со ступенчато-пирамидальной крышей, на жилых башнях сохранилось большое количество петроглифов. В прошлом этот поселок занимал важное стратегическое положение, охраняя подступы к котловине с южной и восточной сторон.