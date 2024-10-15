Курорты Кабардино-Балкарии посетили около 1,5 млн туристов

Курорты Кабардино-Балкарии с начала года посетили около 1,5 млн человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Самым посещаемым стало Приэльбрусье, где побывали больше 1 млн отдыхающих, рассказали журналистам в региональном министерстве курортов и туризма.

"Около 1,5 млн туристов посетили Кабардино-Балкарию с начала года. Это на 17% выше показателей 2023 года. Зимой - это любители горнолыжного отдыха, а летом - горовосходители и туристы, предпочитающие трекинговые программы и походы. Курорт федерального значения Нальчик принял на санаторное лечение около 40 тыс. человек. В столице Кабардино-Балкарии функционирует 21 санаторно-курортное учреждение", - говорится в сообщении.

Помимо курорта "Эльбрус" наиболее популярными рекреациями региона остаются Чегемское ущелье, где действует высокогорный парадром, центр альпинизма - Безенги, Голубые озера и Верхняя Балкария в Черекском ущелье, урочище Джилы-Су.

Рост турпотока в Кабардино-Балкарии привел к росту предпринимательской активности. Многие жители республики смогли получить грантовую поддержку и вложить эти средства в развитие своего бизнеса. Регион с 2022 года участвует в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Общий объем субсидий из федерального бюджета превысил 1 млрд рублей. Профинансировано больше 100 проектов. В основном это создание модульных некапитальных средств размещения.