Туристка рассказала про свой отпуск на Кавказских Минеральных Водах

Ессентуки: парк, грязелечебница, рынок

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— Мы с семьей часто приезжаем на Кавказские Минеральные Воды. Там все курорты с богатой историей, отличной лечебной базой, множеством достопримечательностей. Каждый город КМВ хорош по-своему, но Ессентуки в моем личном топе на первом месте уже 15 лет.

Мой муж там родился и вырос, а я приехала в первый раз в марте 2009 года. Больше всего в городе я люблю грязелечебницу им. Семашко, Нарзанные галереи, Курортный парк. В Ессентуках много хороших санаториев, а самый любимый у нас — «Виктория». Там можно и погулять, и подлечиться.

Ессентукский рынок всегда радует свежими продуктами, овощами и фруктами. И здесь продают самую вкусную копченую домашнюю курицу! Вы точно никогда нигде не пробовали лучше.

В Ессентуках я первый раз в жизни узнала о тутовнике, вживую увидела, как растут грецкие орехи, алыча и кизил — прямо под окном во дворе. Любимое заведение — кафе «У Сережи»: очень вкусно готовят, отличное обслуживание.

Кисловодск: розы, легендарные пончики и терренкуры

— Кисловодск люблю за Национальный парк, где более 250 уникальных видов растений. Там огромные клумбы с розами и большое количество терренкуров — пеших маршрутов, которые мы постоянно изучаем, наслаждаясь видами и чистейшим воздухом.

И, конечно же, нравится Нарзанная галерея. Здесь можно попробовать несколько видов нарзана: общий, сульфатный и доломитный. Если проголодаетесь, советую легендарное кафе «Снежинка», где потрясающе вкусные и очень дешевые пончики.

Пятигорск и экскурсии в горы Кавказа

— В Пятигорске много старинных зданий, памятников и живописных мест для прогулок: гора Машук, Провал, Бесстыжие ванны, Лермонтовская галерея. Любимое кафе — «Мистер Слойкин». Как понятно из названия, тут вкусная выпечка. Еще люблю легендарное пятигорское мороженое.

И как же без гор на КМВ? Самые запоминающиеся экскурсии для нас — поездка на Эльбрус, в Джилы-Су и в Домбай. Следующая поездка, надеюсь, будет в Архыз.

Однажды нам удалось сходить в поход на Бадукские озера в Карачаево-Черкесии. Незабываемые впечатления. Маршрут проходит по Тебердинскому заповеднику, поэтому нужно заплатить экологический сбор. Путь длиной около 4,5 км в одну сторону с перепадом высот около 600 метров. Если вы тоже с семьей хотите вдоволь насладиться красотой гор, озер и шумной реки Бадук, рекомендую рассчитывать на 4−5 часов подъема и не менее 2 часов спуска.

Каждый раз хочется вернуться на Кавказ! Для меня он заряд бодрости, энергии и здоровья.