Туристические экотропы обустроят в каждом муниципалитете Приморья

В каждом муниципалитете Приморья обустроят экологические туристические тропы. Такие маршруты будут привлекательны для тысяч туристов и позволят создать новые рабочие места.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе правительства Приморского края, такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко. По его словам, в регионе – уникальные природные территории и рельеф для того, чтобы благоустроить экологические тропы. Это позволит жителям и гостям края – любителям активного отдыха, с комфортом проводить время на природе.

На экологических турмаршрутах установят скамейки, урны, санузлы, пандусы для маломобильных граждан, оборудуют обзорные площадки. На компенсацию затрат на эти цели субсидии для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что туристический налог, который введут в России с 1 января 2025 года, принесет в бюджет Приморского края около 75 млн рублей. Средства направят на благоустройство туристических объектов края.