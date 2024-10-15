В Екатеринбурге стартовал Российский ресторанный фестиваль. 72 ресторана уральской столицы представят сеты из 5 блюд по фиксированной цене 1590, 2590 и 3590 рублей, сообщают организаторы фестиваля.

Рестораны-участники фестиваля представят гастрономические сеты из 5 и более блюд. На сайте фестиваля можно выбрать места по цене сета или рекомендации международных гидов.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что десять ресторанов Урала вошли в список лучших по версии Национальной ресторанной премии Where To Eat.