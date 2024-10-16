Пермские депутаты одобрили введение туристического налога

Депутаты комитета думы Перми по экономическому развитию одобрили введение в городе туристического налога. Об этом пишет "Коммерсант".

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Ставка по налогу составит 1% (но не менее 100 рублей) от стоимости номера в гостинице за каждые сутки проживания в ней. Освобождаться от него будут, в частности, несовершеннолетние и инвалиды.

В мэрии ожидают, что туристический налог в 2025 году принесет в городской бюджет 52,9 миллиона рублей, в 2026 и 2027 годах – по 70,6 миллиона рублей (расчет был сделан на основе статистической отчетности гостиниц за 2021–2023 годы). Средства власти хотят потратить, среди прочего, на обновление интерактивных туристических стел.

Теперь инициативу должен рассмотреть "головной" комитет по бюджету и налогам.

Ранее стало известно о планах ввести такой налог в Екатеринбурге. Деньги собираются направить на знаки туристской навигации, теплые туалеты и событийные мероприятия. Идею раскритиковала блогер Ксения Собчак, которая предложила мэру Алексею Орлову потратить средства на нормальную уборку, напомнив ему о плохой работе городских служб прошлой зимой.