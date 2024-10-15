Родители стали чаще путешествовать с детьми во время каникул

Россияне стали чаще самостоятельно путешествовать с детьми во время школьных каникул – РСТ
Из-за высоких цен родители с детьми в России в период школьных каникул стали чаще путешествовать самостоятельно, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Школьные группы и семьи с детьми на осенние каникулы в этом году чаще выезжают на однодневные экскурсии по российским городам или путешествуют самостоятельно, не прибегая к услугам турфирм или гидов. Туроператоры объясняют тенденцию заметным повышением стоимости организованных экскурсионных программ из-за подорожания транспорта, отелей, ресторанов, музеев. По оценкам экспертов, повышение цен составляет 15–20%», – сказали в пресс-службе.
Отмечается, что среди популярных однодневных направлений для школьных групп – Коломна, Ясная Поляна, Поленово и Золотое кольцо России.
«Однодневный тур в Коломну, Ростов или Тулу стоит порядка 4–5 тыс. руб. Цена во многом зависит от количества участников в группе. В этом году группы набираются небольшие – до 20 человек, но автобус приходится брать большой. Транспорт очень подорожал. Цены подняли и музеи, и точки питания, и гостиницы. Трехдневная поездка может стоит порядка 20 тыс. руб. Не все родители готовы платить такие деньги за короткое путешествие ребенка. И тут проявляется еще одна тенденция: условно каждая мама из родительского комитета, принявшего решение о поездке, делает порядка трех заявок в разные турфирмы. Таким образом устраивается своего рода тендер на лучшее предложение. Поэтому количество заявок в два раза больше, чем в прошлом году, но реальных продаж значительно меньше», – приводит пресс-служба слова главы комитета РСТ по культурно-познавательному туризму, директора по развитию компании «Вокруг света» Александра Гагарина.