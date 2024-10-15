Родители стали чаще путешествовать с детьми во время каникул

Из-за высоких цен родители с детьми в России в период школьных каникул стали чаще путешествовать самостоятельно, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Школьные группы и семьи с детьми на осенние каникулы в этом году чаще выезжают на однодневные экскурсии по российским городам или путешествуют самостоятельно, не прибегая к услугам турфирм или гидов. Туроператоры объясняют тенденцию заметным повышением стоимости организованных экскурсионных программ из-за подорожания транспорта, отелей, ресторанов, музеев. По оценкам экспертов, повышение цен составляет 15–20%», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что среди популярных однодневных направлений для школьных групп – Коломна, Ясная Поляна, Поленово и Золотое кольцо России.