Туристы на Камчатке могут остаться без вертолетных экскурсий

Росавиация аннулировала у «Витязь-Аэро» все сертификаты эксплуатанта. Авиакомпания больше не может совершать полеты и, соответственно, организовывать вертолетные экскурсии для туристов на Камчатке.

Причина такого решения – катастрофа с Ми-8, в которой погибли 22 человека, туристы и члены экипажа. После августовской трагедии Ространснадзор начал внеплановую проверку на авиапредприятии. В итоге выяснилось, что на маршруты выпускали вертолеты с серьезными неисправностями, часть персонала не имела необходимой квалификации для работы с авиатехникой, были проблемы с запчастями. И это не весь список нарушений, обнаруженных в ходе инспекции.

По итогам проверки Росавиация сначала отозвала у «Витязь-Аэро» сертификат на техобслуживание вертолетов, а сейчас и вовсе фактически наложила запрет на работу. К тому же учредители авиакомпании уволили ее гендиректора Сергея Сиротина.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, комментируя решение Росавиации, подчеркнул, что сейчас главная задача – выяснить причины крушения вертолета и принять меры для повышения безопасности полетов на полуострове. При этом власти постараются сохранить потенциал «Витязь-Аэро»: кадры и воздушные суда. Часть вертолетов рассчитывают передать в аренду Камчатскому авиапредприятию.

Глава региона также пообещал, что вылеты будут выполняться без сбоев. Однако пока речь идет о перевозке сотрудников на удаленные предприятия, а не о туристах. Что будет с вертолетными экскурсиями на полуострове, пока непонятно.