Три кубанских города вошли в топ-10 городов по долгим бронированиям отелей

Сочи заняло третье место среди городов РФ по популярности бронирования отелей на длительный срок. 4% туристов планируют оставаться здесь более трех недель. Они платят за сутки в отеле 8,5 тысячи рублей.

© runews24.ru

Отметим, что первое место занимает Москва, на которую приходится 60% бронирований. Средняя стоимость номера составляет около двух тысяч рублей в сутки. Второе место – у Петербурга с 11% бронирований на долгий срок. Здесь средняя стоимость в гостинице за сутки достигает 3,3 тысячи, сообщает РИА «Новости».

Более 2% путешественников выбирают для длительного пребывания Краснодар и Анапу. Проживание обходится туристам в среднем в пять тысяч в сутки в Краснодаре и 2,7 тысячи – в Анапе.

Напомним, что кубанские юниоры завоевали первое место в первенстве РФ по тяжелой атлетике. Кубанские депутаты поддержали 62 федеральных законопроекта.