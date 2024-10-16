Самыми быстрорастущими направлениями туризма в России стали Тыва и Чечня

Самыми быстрорастущими направлениями по турпотоку летом стали Тыва (+78% к прошлому году), Чечня (+66%), Дагестан (+46%), Рязанская область (+46%) и Якутия (+40%). Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Никаких пояснений по поводу причин такого всплеска популярности именно этих регионов федеральные СМИ не приводят. Поэтому остается только строить гипотезы.

В случае с Тывой внушительный рост, возможно, объясняется эффектом низкой базы: в 2023 году в коллективных средствах размещения региона, то есть в гостиницах, Росстат насчитал 248 876 ночевок. Для сравнения: у Республики Алтай 1 млн 347 тыс. Таким образом, даже небольшой рост турпотока летом этого года в Тыву дает красивую цифру в относительных показателях.

В Чечню гости приезжают примерно вдвое активнее, чем в Тыву. По данным Росстата, в 2023 году в гостиницах Чечни зафиксировано 573 372 ночевки. Однако это на два порядка меньше, чем в соседнем Ставропольском крае (10 млн 700 тыс.). Поэтому и здесь, скорее всего, проявился тот же самый эффект. Впрочем, надо учитывать, что в разгар лета в Грозном проводился Кавказский инвестиционый форум, который позитивно сказался на загрузке гостиниц.

Дагестан, по официальным данным, принял в 2023 году 1,7 млн туристов. Популярность этого региона действительно росла несколько лет подряд. Однако в июне этого года случился теракт. На статистику лета 2024 года, которую привел вице-премьер, трагические события никак не повлияли. Однако в регионе наблюдается дефицит номеров в отелях, что ограничивает возможности для роста турпотока.

Всего турпоток в России летом, по словам Чернышенко, составил 35 млн поездок. Самые популярные направления – Краснодарский край (+15%), Москва (+8%) и Санкт-Петербург (+20%).

Ранее TourDom.ru писал, что в России прогнозируется рост черного рынка туроператорских услуг.